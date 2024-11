Black Friday: Amazon taglia il prezzo del nuovo Kindle

Presentato solo poche settimane da, il nuovo Kindle è già in sconto. Si tratta di un’offerta proposta da Amazon per l’inizio della Settimana de Black Friday, evento al via oggi e che proseguirà fino al 2 dicembre. È l’occasione perfetta per acquistare l’eBook reader di ultima generazione, il più leggero e compatto del catalogo, o per metterlo sotto l’albero in vista del Natale.

Primo sconto per il nuovo Kindle nel Black Friday

I miglioramenti introdotti rispetto al modello precedente riguarda il design, con un peso ridotto a soli 158 grammi che permette di tenerlo comodamente nel palmo della mano (o in tasca), e il display che arriva a 300 ppi, per una leggibilità perfetta. Sono anche state incrementate le prestazioni, lo stesso vale per il rapporto di contrasto e la luce frontale. La batteria è in grado di fornire un’autonomia che arriva a sei settimane di utilizzo con una sola ricarica. Dai uno sguardo alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Il nuovo eBook reader di Amazon, il modello Kindle da 16 GB di ultima generazione, è in sconto e lo puoi acquistare al prezzo di 94,99 euro. Scegli la colorazione che preferisci tra Nero e Verde matcha, la spesa non cambia. È in offerta anche la versione senza pubblicità a 104,99 euro (-13%).

Qui su Punto Informatico, fino al 2 dicembre, selezioneremo e segnaleremo le promozioni più vantaggiose tra quelle proposte sull’e-commerce, con un focus specifico su informatica, elettronica e dispositivi per la smart home. La pagina da tenere come riferimento per tutte le altre categorie è amazon.it/blackfriday.