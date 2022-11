Black Friday Amazon TOP: Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 279€

Amazon con il Black Friday è un’arma potentissima in questi giorni per il tuo risparmio. Se stai cercando un buon tablet allora sei nel posto giusto. In offerta acquisti l’ottimo Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 279 euro, invece di 449,90 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 170 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 55,80 euro l’una.

Sappi che la versione in promozione è la 2022 Edition da 128GB. Come per tutti i tablet Samsung la S Pen è inclusa nella confezione. Così potrai scrivere, disegnare, sottolineare e scarabocchiare sullo schermo come se fosse un foglio di carta. Inoltre, grazie alla super batteria da 7040 mAh potrai portarlo sempre con te e utilizzarlo senza preoccuparti che possa lasciarti a piedi.

Samsung Galaxy S6 Lite 2022 Edition: prezzo super competitivo su Amazon

Approfitta subito di questa occasione offerta da Amazon per il Black Friday. Risparmia parecchio acquistando il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 279 euro, invece di 449,90 euro. Pagalo a rate senza interessi, se vuoi, attivando il mini finanziamento direttamente al check out. Goditi più funzioni in meno peso grazie a questo modello completamente riaggiornato.

Se non ti trovi davanti alla scrivania è meglio utilizzare un buon tablet leggero e questo è l’ideale. Sottile e compatto, con la sua S Pen che si attacca magneticamente puoi portarlo sempre con te e farci di tutto. Scuola, lavoro, svago e tanto altro, il Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition è incredibile. Prendi al volo questa opportunità. Mettilo nel carrello adesso a soli 279 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.</p

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.