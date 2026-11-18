Ci siamo: sta per prendere ufficialmente il via la Settimana del Black Friday su Amazon. Da giovedì 19 e fino a lunedì 30 novembre sarà possibile acquistare migliaia di prodotti sull’e-commerce a prezzo fortemente scontato. Le promozioni interessano tutte le categorie della piattaforma e non è necessario avere un abbonamento attivo per approfittarne.

La lunga Settimana del Black Friday su Amazon

L’occasione è ghiotta anche per chi vuole portarsi avanti con i regali di Natale, risparmiando. È sufficiente scegliere cosa far trovare sotto l’albero per comprarlo subito e non pensarci più, evitando così di dover fare i conti con le corse dell’ultimo minuto. Per cercare l’affare giusto da cogliere al volo è sufficiente visitare la pagina dedicata all’evento.

Le giornate più calde saranno inevitabilmente quelle del Black Friday, il 27 novembre, e del Cyber Monday che andrà in scena invece il 30 novembre, chiudendo l’appuntamento. Su queste pagine segnaleremo le offerte più interessanti per quanto riguarda le categorie di nostra competenza come l’informatica, l’elettronica, i dispositivi per la smart home e il gaming: siamo pur sempre nei giorni di Grand Theft Auto VI, il gioco più atteso dell’anno.

Come farsi trovare pronti? Abbiamo già scritto che gli sconti andranno online a mezzanotte nella pagina dedicata. Occhio anche alle promozioni lampo: dureranno poco o riguarderanno un numero limitato di pezzi, solitamente proponendo un risparmio molto significativo. Nell’attesa è possibile creare la propria lista dei desideri in cui inserire i prodotti da tenere controllati, sperando in una riduzione di prezzo. Di seguito alcune delle migliori occasioni già online, in anticipo.

Come anticipato in apertura, l’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha un abbonamento Prime attivo. Va però precisato che con la sottoscrizione (inizia la prova di 30 giorni) è possibile ottenere la spedizione gratuita indipendentemente dal valore dell’ordine.