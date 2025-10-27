 Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto
Ancora per pochi giorni, Hostinger offre sconti fino all'80% in vista del Black Friday. Dominio, hosting e website builder AI inclusi.
È ormai agli sgoccioli la promozione Hostinger che anticipa il Black Friday: fino all’80% di sconto su tutti i piani hosting, dominio gratuito e tre mesi extra gratuiti inclusi. È l’ultima occasione, quindi, per avere tutto questo – e molto altro, tra cui anche il website builder AI integrato – a partire da 2,49 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati inclusa.

Approfitta del Black Friday di Hostinger

Crea il tuo sito in 3 passi con il website builder AI

Gli sconti Black Friday sono riservati ai tre piani Hostinger principali. Il piano Premium, con l’80% di sconto, include tutto ciò che serve per iniziare a soli 2,49 euro al mese; chi punta sulla crescita può scegliere il piano Business, con il 78% di sconto e un prezzo promozionale di 3,29 euro/mese; per le aziende più strutturate, il piano Cloud Startup offre potenza e gestione avanzata a 7,49 euro mensili, con il 71% di sconto. Tutti e tre i piani includono tre mesi gratuiti.

Ogni pacchetto include una serie di strumenti e funzionalità. Il più interessante è senza dubbi il website builder basato su Intelligenza Artificiale, che ti permette di creare siti web completi in pochi minuti. L’AI è in grado infatti di generare design, testi e contenuti SEO partendo da un semplice prompt e potrai personalizzare il tutto grazie al pratico editor drag & drop.

Puoi realizzare così blog, e-commerce o portali aziendali senza alcuna conoscenza tecnica, grazie anche ai template professionali e strumenti di marketing integrati. Tra gli altri vantaggi inclusi in ogni piano, segnaliamo SSL illimitati, backup automatici e protezione Cloudflare contro gli attacchi DDoS, CDN gratuita e garanziadi uptime del 99,9%.

Crea il tuo sito con l’AI grazie a Hostinger

Puoi gestire tutto ciò che riguarda il tuo sito web dalla semplice e intuitiva dashboard, un’interfaccia unica da cui controllare prestazioni, configurare il dominio (che è incluso gratuitamente), gestire e-mail e intervenire su WordPress in tempo reale. Se hai bisogno di supporto, hai dalla tua parte sia l’agente AI Kodee che il team di assistenza (umano) disponibile 24/7.

Con questa promozione Hostinger limitata, puoi risparmiare fino all’80% e ottenere dominio gratuito, 3 mesi extra e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, più tutti i vantaggi inclusi in ogni piano, a partire da soli 2,49 euro al mese. Hai ancora pochissimo tempo: approfitta ora dell’offerta Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2025

