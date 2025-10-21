Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani

NordVPN anticipa il Black Friday con una promozione da non perdere: il 74% di sconto su tutti i piani biennali, con 3 mesi extra inclusi. I prezzi? Partono da soli 2,99 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni inclusa: ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Ecco perché affidarsi a NordVPN

Per il Black Friday, NordVPN propone tre piani su cui potrai risparmiare il 74%. Si tratta del piano Base, a 2,99 euro al mese, del piano Plus a 3,89 euro al mese e del piano Ultimate a 6,39 euro al mese. Tutti biennali, tutti con 3 mesi extra inclusi e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Dando uno sguardo, invece, alle funzionalità, NordVPN è senza dubbi tra i servizi più avanzati e completi. La piattaforma utilizza crittografia AES-256, lo standard di sicurezza più elevato attualmente disponibile, per proteggere tutti i dati che transitano attraverso la tua connessione, come indirizzo IP e posizione geografica.

Inclusa nel prezzo troviamo anche la funzione Threat Protection Pro, che blocca automaticamente malware, pubblicità invasive e siti di phishing, anche quando la connessione VPN non è attiva. La configurazione della VPN è immediata e alla portata di tutti: basta scaricare l’app, effettuare il login e connettersi al server consigliato dall’algoritmo basato su Intelligenza Artificiale.

In alternativa, potrai scegliere uno tra gli oltre 8.300 server in 164 location, che ti permetteranno di accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo, senza interruzioni né buffering. Perfetto per lo streaming in HD, il gaming online e il download sicuro. Gli utenti apprezzano di NordVPN anche la velocità eccezionale e la larghezza di banda illimitata.

Altro vantaggio incluso è la funzione Dark Web Monitor, uno strumento che scansiona automaticamente il dark web alla ricerca di eventuali dati compromessi. In caso di fughe dati, verrai avvisato tempestivamente, così da evitare qualsiasi rischio. Completa il quadro la rigida politica no-log, che impedisce alla piattaforma di registrare o archiviare le tue informazioni sensibili, come cronologia, traffico o indirizzo IP.

La promozione Black Friday di NordVPN è disponibile solamente per un periodo limitato: approfittane subito online per risparmiare il 74% su tutti i piani da due anni.