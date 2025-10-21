 Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani

NordVPN anticipa il Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani biennali e 3 mesi extra inclusi, a partire da 2,99 euro al mese.
Black Friday anticipato con NordVPN: 74% di sconto su tutti i piani
Sicurezza VPN
NordVPN anticipa il Black Friday: 74% di sconto su tutti i piani biennali e 3 mesi extra inclusi, a partire da 2,99 euro al mese.

NordVPN anticipa il Black Friday con una promozione da non perdere: il 74% di sconto su tutti i piani biennali, con 3 mesi extra inclusi. I prezzi? Partono da soli 2,99 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni inclusa: ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Abbonati a NordVPN ora e risparmia il 74%

Ecco perché affidarsi a NordVPN

Per il Black Friday, NordVPN propone tre piani su cui potrai risparmiare il 74%. Si tratta del piano Base, a 2,99 euro al mese, del piano Plus a 3,89 euro al mese e del piano Ultimate a 6,39 euro al mese. Tutti biennali, tutti con 3 mesi extra inclusi e garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Dando uno sguardo, invece, alle funzionalità, NordVPN è senza dubbi tra i servizi più avanzati e completi. La piattaforma utilizza crittografia AES-256, lo standard di sicurezza più elevato attualmente disponibile, per proteggere tutti i dati che transitano attraverso la tua connessione, come indirizzo IP e posizione geografica.

Inclusa nel prezzo troviamo anche la funzione Threat Protection Pro, che blocca automaticamente malware, pubblicità invasive e siti di phishing, anche quando la connessione VPN non è attiva. La configurazione della VPN è immediata e alla portata di tutti: basta scaricare l’app, effettuare il login e connettersi al server consigliato dall’algoritmo basato su Intelligenza Artificiale.

Scegli NordVPN e risparmia subito

In alternativa, potrai scegliere uno tra gli oltre 8.300 server in 164 location, che ti permetteranno di accedere ai tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo, senza interruzioni né buffering. Perfetto per lo streaming in HD, il gaming online e il download sicuro. Gli utenti apprezzano di NordVPN anche la velocità eccezionale e la larghezza di banda illimitata.

Altro vantaggio incluso è la funzione Dark Web Monitor, uno strumento che scansiona automaticamente il dark web alla ricerca di eventuali dati compromessi. In caso di fughe dati, verrai avvisato tempestivamente, così da evitare qualsiasi rischio. Completa il quadro la rigida politica no-log, che impedisce alla piattaforma di registrare o archiviare le tue informazioni sensibili, come cronologia, traffico o indirizzo IP.

La promozione Black Friday di NordVPN è disponibile solamente per un periodo limitato: approfittane subito online per risparmiare il 74% su tutti i piani da due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Con la VPN di Surfshark è già BLACK FRIDAY: scopri il MEGA SCONTO

Con la VPN di Surfshark è già BLACK FRIDAY: scopri il MEGA SCONTO
VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis

VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis
NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday

NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday
La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN

La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN
Con la VPN di Surfshark è già BLACK FRIDAY: scopri il MEGA SCONTO

Con la VPN di Surfshark è già BLACK FRIDAY: scopri il MEGA SCONTO
VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis

VPN premium a 1,11 €/mese: PrivadoVPN a -90% più 3 mesi gratis
NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday

NordVPN è disponibile al miglior prezzo di sempre con lo Sconto Black Friday
La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN

La sicurezza online a 90 secondi da te con l'offerta di ExpressVPN
Eleonora Busi
Pubblicato il
21 ott 2025
Link copiato negli appunti