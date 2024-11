Black Friday in anticipo: -150€ per il laptop Lenovo (AMD/W11)

Segnaliamo l’offerta di Amazon che anticipa il Black Friday e che propone Lenovo IdeaPad Slim 3 a un prezzo davvero conveniente. Non lasciarti sfuggire lo sconto di 150 euro (rispetto al listino ufficiale) che in questo momento vede il laptop protagonista sull’e-commerce. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Lenovo IdeaPad Slim 3: le specifiche del laptop

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 nella sua versione Home con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità distribuite e gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft, non appena disponibili. Di seguito elenchiamo le specifiche tecniche più importanti in dotazione al portatile, per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel);

processore AMD Ryzen 5 7520U con chip grafico integrato;

16 GB di RAM e SSD da 512 GB per l’archiviazione;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth;

webcam con microfono, altoparlanti;

sensore per le impronte digitali;

porte USB-C e USB 3.2 Gen 1 Type-A, lettore SD, uscita HDMI e jack audio;

batteria con autonomia elevata e tecnologia RapidCharge.

Non devi attivare coupon, ma solo metterlo nel carrello: lo sconto di 150 euro è applicato in automatico. L’offerta che anticipa il Black Friday ti permette di acquistare il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo di soli 499 euro invece di 649 euro come da listino ufficiale, nella colorazione Arctic Grey, un’esclusiva dell’e-commerce.

Ordinalo adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. È venduto e spedito da Amazon, senza intermediari. Se lo vuoi regalare per Natale, tieni in considerazione anche la possibilità di contare sul periodo esteso fino al 15 gennaio 2025 per l’eventuale reso con rimborso completo.