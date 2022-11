ANYCUBIC Photon Mono 4K: stampante 3D e Black Friday

Il modo migliore per entrare nell’affascinante mondo delle stampanti 3D è con un modello semplice da utilizzare come ANYCUBIC Photon Mono 4K. Meglio ancora se proposto in forte sconto come accade oggi su Amazon in occasione del Black Friday. Ecco tutti i dettagli sulla promozione in corso, valida fino a esaurimento scorte.

Stampanti 3D: ANYCUBIC in sconto per il Black Friday

Il funzionamento si basa sull’impiego della resina e non dei filamenti, garantendo così una velocità elevata e una qualità migliore del risultato finale. Può creare oggetti con volume fino a 165x132x80 millimetri. Tra i punti di forza segnaliamo il display frontale attraverso cui controllare ogni operazione. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi, in occasione del Black Friday su Amazon, hai la possibilità di acquistare la stampante 3D di ANYCUBIC (modello Photon Mono 4K) al prezzo speciale di 199,99 euro invece di 279,99 euro come da listino, approfittando dello sconto di 80 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio: se la ordini subito entro pochi giorni sarà sulla tua scrivania. Agli interessati consigliamo di non perdere tempo, così da non dover fare i conti con un sold out quasi inevitabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.