Il Black Friday di Atlas VPN: sconto 86% e sei mesi gratis

È già attiva l’offerta per il Black Friday di Atlas VPN: si tratta di un’ottima occasione per accedere alla Virtual Private Network, riconosciuta e certificata come veloce e affidabile, a un prezzo davvero vantaggioso. Scegliendo di approfittarne subito, si ottengono uno sconto dell’86% sul prezzo di listino e ben sei mesi di servizio gratis. Passiamo in rassegna tutti i dettagli della promozione, per capire cosa la rende davvero conveniente.

Atlas VPN: l’offerta imperdibile per il Black Friday

A comporre la VPN sono oltre 1.000 server distribuiti a livello globale, in decine di paesi nel mondo, come visibile nell’immagine qui sotto. Non è l’unico vantaggio: ci sono anche funzionalità come SafeSwap che consente l’utilizzo simultaneo di più indirizzi IP, MultiHop+ per passare di continuo da una location all’altra e Split Tunneling per mantenere sempre al sicuro i propri dati, il blocco automatico dei malware, il supporto al protocollo WireGuard e il Data Breach Monitor che avvisa tempestivamente su eventuali furti delle informazioni personali. Tutto questo senza dimenticare il fondamentale rispetto di una rigorosa politica no-log, per assicurare che nessun dettaglio sarà mai salvato. Per l’elenco completo delle caratteristiche incluse invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale.

Si può inoltre contare sull’impiego della crittografia ChaCha20 e AES-256. Ancora, la compatibilità è garantita per ogni tipo di dispositivo e per qualunque piattaforma: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, persino Android TV e Fire TV.

Ricapitolando, grazie alla promozione per il Black Friday, è possibile attivare l’abbonamento biennale ad Atlas VPN al prezzo mensile di soli 1,54 euro e ottenendo sei mesi di accesso aggiuntivi, senza alcuna spesa. Sono disponibili anche le formule rinnovabili di mese in mese e dalla durata di un anno. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.