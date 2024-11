Black Friday: bundle KODAK Mini 2 Retro in sconto (idea regalo)

Ecco un’idea regalo hi-tech perfetta se stai cercando qualcosa da mettere sotto l’albero, per far felici amici o parenti: c’è lo sconto del Black Friday che vede protagonista il bundle con KODAK Mini 2 Retro e 68 fogli per dar vita alle immagini. La stampante fotografica portatile si collega allo smartphone per la gestione in modalità wireless.

KODAK Mini 2 Retro: lo sconto sul bunde per il Black Friday

Dotata di connettività Bluetooth, utilizza inchiostro reale per un risultato dalla qualità impeccabile, a livello professionale. Inoltre, permette di ottenere foto laminate e quindi resistenti nel tempo, anche all’acqua (sono impermeabili) e alla polvere, per ricordi di lunga durata. È possibile decidere se creare foto con bordo oppure senza bordo, sfruttando tutta la superficie della pellicola, in formato 53×68 millimetri, dipende dallo stile che si preferisce. Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Non servono coupon: lo sconto è applicato in automatico e ti permette di acquistare il bundle con la stampante fotografica portatile KODAK Mini 2 Retro più il pacchetto con 68 fogli al prezzo finale di 88 euro, con un risparmio significativo. È spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata entro pochi giorni. Con circa 8.000 recensioni positive e un voto medio che si attesta a 4,6 stelle su 5, è un must have.

Per non perdere nemmeno un’offerta del Black Friday, fai un salto su amazon.it/blackfriday, dove puoi trovare l’elenco delle promozioni in corso aggiornato in tempo reale. Su queste pagine, invece, fino all’appuntamento con il Cyber Monday del 2 dicembre che concluderà l’evento, troverai una vasta selezione di prodotti selezionati tra gli articoli delle categorie relative all’informatica, ai dispositivi smart e all’elettronica.