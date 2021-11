Black Friday, da USB-A a USB-C a prezzo DIMEZZATO

Quando mancano poche ore all'inizio del Black Friday, ecco un'offerta lampo che potrà tornare utile in qualsiasi momento: un bundle da 4 minuscoli convertitori che consentono di trasformare qualsiasi presa USB in una USB-C, quindi con la possibilità di collegare smartphone o altri device per una ricarica o uno scambio dati al volo.

E siccome siamo nel Black Friday non si può prescindere da una informazione essenziale: il tutto costa soltanto 5,19 euro, una bazzecola. Mai il bundle era sceso ad un prezzo così basso: merito del Black Friday 2021.

USB-C per tutti

Se il laptop in dotazione non ha una presa USB-C, del resto, come poter collegare il proprio nuovo smartphone (sicuramente dotato di un cavo USB-C nella confezione)? Una soluzione simile, estremamente low cost, risolve il problema su ben quattro USB: è sufficiente mettere uno di questi convertitori sulla scrivania, uno nella borsa di lavoro, uno nel cassetto e uno collegato a quella USB che si utilizza più frequentemente: automaticamente si sarà risolto il problema e non ci sarà più alcuna difficoltà nel collegare lo smartphone nel momento opportuno.

questo adattatore USB 2.0 offre velocità di trasferimento dati su due lati fino a 480 Mbps tra i dispositivi e supporta una potenza di uscita fino a 2,4 ampere per la ricarica grazie al chip premium integrato.

Metti subito il bundle nel carrello perché, benché l'iniziativa rientri nel novero del Black Friday, è questa una offerta lampo destinata ad esaurirsi nel giro di poche ore. Alla luce del prezzo presentato, anche prima.