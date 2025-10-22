 Black Friday di Hostinger: 80% di sconto sull'hosting con AI builder
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday di Hostinger: 80% di sconto sull'hosting con AI builder

Hostinger anticipa il Black Friday con sconti fino all’80% sui piani hosting con dominio gratuito e strumenti extra.
Black Friday di Hostinger: 80% di sconto sull'hosting con AI builder
Informatica Cloud & Hosting
Hostinger anticipa il Black Friday con sconti fino all’80% sui piani hosting con dominio gratuito e strumenti extra.

Hostinger anticipa il Black Friday con una promozione imperdibile: fino all’80% di sconto sui piani hosting, più 3 mesi gratuiti e dominio incluso nel prezzo. I prezzi partono da soli 2,49 euro al mese: è l’occasione ideale per avviare il tuo sito web, un e-commerce o un blog personale con il massimo della semplicità a un prezzo mensile pressoché irrisorio.

Vai all’offerta Black Friday di Hostinger

Offerta Hostinger Black Friday: il momento perfetto per andare online

Hostinger offre servizi affidabili, con uptime garantito al 99,9%: anche nei momenti di traffico intenso, il tuo sito web resterà sempre operativo. Ogni piano include SSL illimitati, backup automatici e protezione avanzata contro minacce online, per il massimo della sicurezza. Inoltre, grazie alla CDN gratuita, le pagine si caricano rapidamente ovunque vengano visualizzate nel mondo.

Una chicca inclusa in ogni piano è l’AI Website Builder, che ti permette di creare il tuo sito web in soli tre passaggi. L’Intelligenza Artificiale si occuperà di generare layout personalizzati, testi ottimizzati per la SEO e immagini d’impatto. Se desideri andare online in modo veloce e professionale, ma non sei pratico sull’argomento, è l’ideale.

Il builder include template progettati da professionisti, oltre a un editor drag&drop intuitivo e strumenti integrati, come l’e-mail marketing. Potrai inoltre gestire il tuo sito semplicemente chattando con l’agente AI Kodee, pensato per aiutarti in qualsiasi occasione.

Ogni piano include, inoltre, dominio gratuito per un anno, traffico illimitato, backup settimanali e indirizzi email professionali. Non manca il servizio di migrazione gratuito, che ti permette di trasferire il tuo sito web senza downtime e in totale sicurezza.

Hostinger: sconti fino all’80%

Questi i tre piani disponibili:

  • Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto) per chi ha appena iniziato
  • Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto) per i siti web in crescita
  • Cloud Startup a 7,49 euro al mese (71% di sconto) per esigenze aziendali più complesse

Tutti e tre includono tre mesi gratis aggiuntivi. La promozione Hostinger è disponibile per un periodo di tempo limitato: approfitta subito dell’offerta Black Friday. Tutti i pacchetti includono inoltre assistenza clienti 24/7, una dashboard intuitiva e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%

Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%
Amazon spiega il motivo del down di AWS

Amazon spiega il motivo del down di AWS
Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%

Cloud a vita senza abbonamento con Internxt: oggi è scontato fino all'85%
Amazon spiega il motivo del down di AWS

Amazon spiega il motivo del down di AWS
Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis

Hostinger: website builder con AI al 75% di sconto e 3 mesi gratis
Eleonora Busi
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti