Black Friday di Hostinger: 80% di sconto sull'hosting con AI builder

Hostinger anticipa il Black Friday con una promozione imperdibile: fino all’80% di sconto sui piani hosting, più 3 mesi gratuiti e dominio incluso nel prezzo. I prezzi partono da soli 2,49 euro al mese: è l’occasione ideale per avviare il tuo sito web, un e-commerce o un blog personale con il massimo della semplicità a un prezzo mensile pressoché irrisorio.

Offerta Hostinger Black Friday: il momento perfetto per andare online

Hostinger offre servizi affidabili, con uptime garantito al 99,9%: anche nei momenti di traffico intenso, il tuo sito web resterà sempre operativo. Ogni piano include SSL illimitati, backup automatici e protezione avanzata contro minacce online, per il massimo della sicurezza. Inoltre, grazie alla CDN gratuita, le pagine si caricano rapidamente ovunque vengano visualizzate nel mondo.

Una chicca inclusa in ogni piano è l’AI Website Builder, che ti permette di creare il tuo sito web in soli tre passaggi. L’Intelligenza Artificiale si occuperà di generare layout personalizzati, testi ottimizzati per la SEO e immagini d’impatto. Se desideri andare online in modo veloce e professionale, ma non sei pratico sull’argomento, è l’ideale.

Il builder include template progettati da professionisti, oltre a un editor drag&drop intuitivo e strumenti integrati, come l’e-mail marketing. Potrai inoltre gestire il tuo sito semplicemente chattando con l’agente AI Kodee, pensato per aiutarti in qualsiasi occasione.

Ogni piano include, inoltre, dominio gratuito per un anno, traffico illimitato, backup settimanali e indirizzi email professionali. Non manca il servizio di migrazione gratuito, che ti permette di trasferire il tuo sito web senza downtime e in totale sicurezza.

Questi i tre piani disponibili:

Premium a 2,49 euro al mese (80% di sconto) per chi ha appena iniziato

al mese (80% di sconto) per chi ha appena iniziato Business a 3,29 euro al mese (78% di sconto) per i siti web in crescita

al mese (78% di sconto) per i siti web in crescita Cloud Startup a 7,49 euro al mese (71% di sconto) per esigenze aziendali più complesse

Tutti e tre includono tre mesi gratis aggiuntivi. La promozione Hostinger è disponibile per un periodo di tempo limitato: approfitta subito dell’offerta Black Friday. Tutti i pacchetti includono inoltre assistenza clienti 24/7, una dashboard intuitiva e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.