Dixit a 19€ è il vero affare del Black Friday 2023

Dixit non è un gioco da tavolo come tutti gli altri, è il GIOCO DA TAVOLO. Pensato per stimolare la creatività e mettere alla prova la conoscenza degli altri giocatori, oggi è in sconto al prezzo stracciato di 19 euro per il Black Friday su Amazon. Meglio approfittarne subito, prima di un possibile sold out, anche se l’intenzione è quella di metterlo sotto l’albero: ci sarà eventualmente la possibilità di restituirlo fino al 31 gennaio (ma fidatevi, non lo farete).

Black Friday: Dixit a 19€ è un vero affare

Come funziona? È semplice: il narratore sceglie una delle sue carte, non la mostra, ma la descrive con una sola parola, una frase o un suono, esprimendo dunque un “concetto”. Agli altri spetta il compito di selezionare tra le loro carte quella che più gli si avvicina e giocarla. C’è infine la votazione e l’assegnazione dei punti. Bellissime le illustrazioni, quasi dei dipinti fantasy. Per saperne di più consulta la descrizione completa.

In forte sconto anche le espansioni come Memories, Harmonies, Origins e Journey. Il vero affare da cogliere al volo è però l’edizione base del gioco Dixit a soli 19 euro.

