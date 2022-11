Black Friday e action cam: DJI Action 2 Power Combo

Impermeabile fino a 10 metri di profondità, dotata di supporto magnetico per poter essere utilizzata ovunque, supporto al formato 4K/120fps e alla sabilizzazione con grandangolo FOV da 155 gradi: è DJI Action 2 Power Combo, una action cam progettata per entrare in azione ovunque, anche nel Black Friday di Amazon con uno sconto di ben 195 euro.

Action cam in sconto al Black Friday: DJI Action 2 Power Combo

Tra i punti di forza spicca sicuramente il design, progettato da un marchio leader del settore con corpo ultraleggero in lega di alluminio e look minimalistico. Tra le funzionalità citiamo il modulo touch frontale, lo slow motion 8x, lo zoom e i quattro microfoni per catturare l’audio con una qualità senza compromessi. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 195 euro per il Black Friday su Amazon, oggi hai la possibilità di acquistare DJI Action 2 Power Combo al prezzo finale di 204,90 euro invece di 399,00 euro come da listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in pochi giorni: se la ordini subito, entro settimana prossima sarà da te.

