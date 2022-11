Black Friday e Atlas VPN, 6 mesi in regalo e 85% di sconto

Chi necessita di una VPN per connettersi in totale sicurezza attraverso il Wi-Fi pubblico o per sbloccare in lingua originale contenuti streaming, il Black Friday in questo mese permette di sottoscrivere un piano biennale Atlas VPN a un prezzo vantaggioso.

I software VPN in passato sono state messi in vendita con varie offerte, ma adesso la migliore è quella di Atlas VPN, che costa soltanto 1,45 euro al mese.

Inoltre, questo prezzo rimarrà in vigore per sei mesi dopo che scadrà l’abbonamento. Ciò vuol dire che un utente andrà a pagare 43 euro per 30 mesi.

Confrontando questa offerta con il prezzo normale, che è di quasi 300 euro, è palese ed evidente che si tratta di un’opportunità da non perdere, visto che stiamo parlando di una tra le migliori VPN in circolazione.

Per acquistare Atlas VPN basta entrare qui e cliccare su “Sfrutta l’offerta”.

Il Black Friday è un’occasione da non perdere

Il Black Friday è l’occasione giusta per acquistare Atlas VPN, non soltanto per il prezzo ultra conveniente, ma perché si tratta realmente di un’ottima VPN.

Nonostante la sua fondazione sia recente (2019), Atlas VPN si è rapidamente affermata. Si appoggia su tantissimi server, che sono sparsi un po’ in tutto il mondo.

In questo modo, chiunque può godersi serie TV e film in lingua originale e guardare quelli che ancora non sono previsti nel nostro Paese. Stesso discorso per i siti web.

Utilizza tecnologie leader del settore, come Kill switch e protocolli WireGuard per il networking, protegge i dati sensibili in caso di interruzione della connessione e dispone di una rete di circa 4.000 linee di codice, che garantisce velocità e stabilità.

Offre inoltre funzionalità che non si trovano spesso nei prodotti dei concorrenti, come la protezione delle e-mail e l’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

