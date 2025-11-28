 Black Friday: è crollato il prezzo di Xiaomi Smart Band 10
Metti al polso Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED e 21 giorni di autonomia: per il Black Friday, il dispositivo è in forte sconto.
Metti al polso Xiaomi Smart Band 10 con display AMOLED e 21 giorni di autonomia: per il Black Friday, il dispositivo è in forte sconto.

Xiaomi Smart Band 10 in sconto del 33% per il Black Friday su Amazon è tra i migliori affari di oggi. Si tratta del prezzo minimo storico per il dispositivo indossabile, il più conveniente da quando è stato lanciato sul mercato. È basato sul sistema operativo HyperOS 2.0 con funzionalità avanzate e possibilità di personalizzare il quadrante.

Xiaomi Smart Band 10 al minimo per il Black Friday

Integra un display AMOLED da 1,72 pollici (luminosità di 1.500 nit con regolazione automatica, frequenza di aggiornamento da 60 Hz) nel suo design con cornici sottili. Tra gli altri punti di forza ci sono l’autonomia di 21 giorni con una ricarica, l’impermeabilità che ne garantisce la resistenza all’acqua anche in immersione e le oltre 150 modalità di allenamento supportate con monitoraggio avanzato della salute: frequenza cardiaca, rilevamento del sonno e così via. Scopri di più nella descrizione completa.

Xiaomi Smart Band 10 al prezzo finale di soli 33 euro è un affare da cogliere al volo e da mettere al polso. Lo sconto del 33% è automatico, non servono codici o coupon da attivare. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. Sono già migliaia le recensioni pubblicate dai clienti che lo hanno acquistato e messo alla prova, assegnandogli un voto medio molto alto, pari a 4,5 stelle su 5, a testimonianza della qualità del prodotto.

Oggi è il Black Friday e l’e-commerce sta proponendo migliaia di offerte in quella che è la giornata più calda dell’anno per lo shopping online. Non perdere quelle più convenienti: sono tutte raccolte nella sezione dedicata. Qui segnaleremo le occasioni più interessanti per categorie come elettronica, informatica, gaming e smart home.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
