Black Friday, finalmente PREZZACCIO widescreen

Latitavano ormai da qualche mese tra le offerte Amazon, ma ci ha pensato il Black Friday a riportarli in vetrina: il primo monitor Widescreen in offerta speciale (e che offerta) è il Samsung SJ55W, un monitor flat in formato 21:9 da 34 pollici che può essere acquistato in queste ore a soli 298,4 euro, con un risparmio di ben 160 euro.

Metti subito il monitor nel carrello e mettiti in tasca il 35% di sconto prima che scadano offerta o disponibilità. Non si tratta infatti di monitor come gli altri e più volte ne abbiamo esaltate le qualità tanto per la produttività quotidiana, quanto per il gaming. Avere un monitor di queste fattezze, infatti, consente anzitutto di avere finestre affiancate sulle quali poter lavorare in parallelo con maggior velocità e minore stress; significa anche poter fare montaggi video o editing grafico con maggior intuitività; significa altresì giocare potendo godere delle sfumatura della vista laterale, con un formato cinematografico che può esaltare soprattutto le scene d'azione.

Il Samsung in offerta è un modello 2021 che mette a disposizione una definizione Ultra WQHD (3440×1440), refresh rate da 75Hz, response time pari a 4ms. Uno strumento simile può fare radicalmente la differenza nel lavoro quotidiano, ma spesso il prezzo è un ostacolo oltre cui si scontra il budget a nostra disposizione: uno sconto di questa caratura non è destinato a ripetersi e questo è il motivo per cui il Black Friday è l'occasione ideale per questo tipo di investimento.