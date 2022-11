Black Friday finito ma l'offerta Surfshark continua: nuova VPN a 2,05 euro al mese

Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday è terminato ma c’è ancora tempo per sfruttare l’offerta lanciata da Surfshark che rappresenta la scelta giusta per chi è in cerca di una nuova VPN in grado di offrire una connessione veloce, sicura e senza limitazioni.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, Surfshark è in sconto con la possibilità di risparmiare fino all’84% rispetto al costo dell’abbonamento mensile (pari a 12,95 euro). Scegliendo l’abbonamento di 24 mesi, infatti, si riceveranno 2 mesi gratis (per un totale di 26 mesi) al costo di circa 53 euro.

Con la promozione, quindi, Surfshark costerà appena 2,05 euro al mese, una spesa davvero minima considerando le potenzialità della VPN, vero e proprio punto di riferimento del settore per qualità e efficienza.

Surfshark ancora in sconto dopo il Black Friday: appena 2,05 euro al mese per la VPN

Nella scelta della nuova VPN da utilizzare per rendere anonima e sicura la propria connessione è quasi obbligatorio considerare Surfshark. Il servizio consente di utilizzare una VPN completa sotto tutti i punti di vista. Con Surfshark, infatti, si avrà accesso a:

numero illimitato di dispositivi per l’accesso alla VPN con il proprio account

per l’accesso alla VPN con il proprio account strumento integrato per bloccare annunci e malware e bloccare i pop-up dei cookie

dei cookie sistema di autenticazione a due fattori per massimizzare la sicurezza

per massimizzare la sicurezza una rete di 3.200 server dislocati in 100 Paesi

dislocati in 100 Paesi una politica no log che garantisce l’assenza di un tracciamento dell’utente

che garantisce l’assenza di un tracciamento dell’utente un servizio multi-piattaforma grazie alle app native per i vari sistemi operativi

Con l’offerta in corso, quindi, è possibile attivare Surfshark al prezzo scontato di 2,05 euro al mese. La promo prevede l’attivazione dell’abbonamento biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi per una spesa complessiva di 53 euro e con un risparmio, rispetto al costo dell’abbonamento mensile, pari a ben l’84%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.