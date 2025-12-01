Black Friday, ultima chiamata: Fire TV Stick 4K Select a 19 euro

New entry del catalogo Amazon, Fire TV Stick 4K Select è in sconto del 64% per la giornata che conclude la lunga settimana del Black Friday. Basata sul nuovo sistema operativo Vega OS, è perfetta per trasformare qualsiasi televisore o monitor in una Smart TV pronta per lo streaming. In questo momento la puoi acquistare al prezzo di soli 19,99 euro (invece di 54,99 euro come da listino ufficiale).

-64% per la nuova Fire TV Stick 4K Select

Supporta la tecnologia HDR10+, è compatibile con il cloud gaming di servizi come Xbox e Luna, può trasmettere i contenuti di Netflix, Prime Video, RaiPlay, Disney+, Apple TV, DAZN, NOW, Discovery+, Mediaset Infinity, YouTube e le altre piattaforme, ha 8 GB di memoria interna ed è dotata di connettività Wi-Fi. Nella confezione è incluso il telecomando con microfono che permette di interagire attraverso comandi vocali, anche con Alexa e i dispositivi della smart home. Rimandiamo alla scheda completa per tutte le altre informazioni che cerchi.

Al prezzo stracciato di soli 19,99 euro, la nuova Fire TV Stick 4K Select è tra i migliori affari di oggi sull’e-commerce. Il merito è dello sconto del 64% applicato in automatico (non servono coupon o codici), che porta il dispositivo al suo minimo storico. Per gli abbonati Prime c’è anche la consegna gratis, così da poterlo ricevere direttamente a casa senza spese di spedizione.

Siamo arrivati all’appuntamento con il Cyber Monday, il capitolo finale della lunga settimana del Black Friday su Amazon. Rimangono ormai poche ore per sfruttare le promozioni attive: nella vetrina dell’evento sono elencate le più convenienti.