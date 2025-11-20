 Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro
Scegli il modello più adatto a te: tutte le Fire TV Stick sono in sconto per la Settimana del Black Friday, anche la nuova Select.
Scegli il modello più adatto a te: tutte le Fire TV Stick sono in sconto per la Settimana del Black Friday, anche la nuova Select.

Amazon ha deciso di mettere in promozione tutte le Fire TV Stick per la Settimana del Black Friday che è appena iniziata. Si parte da soli 26,99 euro per il modello più economico. Scegli quello più adatto a te e trasforma qualsiasi schermo in un dispositivo per lo streaming: ecco le caratteristiche dell’intera gamma.

Fire TV Stick 4K di Amazon, Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

33,9954,99€-38%

Tutte le Fire TV Stick 4K in sconto al Black Friday

Partiamo dal modello più recente: Fire TV Stick 4K Select. È in sconto del 45% e scende al prezzo di 29,99 euro. Ha in dotazione la piattaforma Vega OS con supporto alla risoluzione Ultra HD, alla tecnologia HDR10+ e all’interazione con l’assistente Alexa (così come le altre versioni qui elencate). Inoltre, grazie agli ultimi aggiornamenti può eseguire i giochi del catalogo Xbox in cloud gaming.

Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis

29,9954,99€-45%

L’alternativa più economica è Fire TV Stick HD, che oggi Amazon propone a soli 26,99 euro. È la scelta giusta per chi ha un televisore 1080p e vuol spendere il meno possibile. Il telecomando con microfono è sempre in dotazione.

Amazon Fire TV Stick HD (Ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, controlli per Casa Intelligente, streaming HD

26,9944,99€-40%

Con una spesa leggermente superiore, al prezzo di 33,99 euro, è possibile allungare le mani su Fire TV Stick 4K. Grazie a Dolby Visione e Dolby Atmos garantisce un’esperienza multimediale di alto livello.

Fire TV Stick 4K di Amazon, Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+

33,9954,99€-38%

La connettività Wi-Fi 6E e il supporto alla modalità Ambiente sono i valori aggiunti di Fire TV Stick 4K Max, proposto a soli 46,99 euro. Include anche 16 GB di memoria interna in cui archiviare le applicazioni.

Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

46,9979,99€-41%

Sfoglia il catalogo completo delle offerte attive su Amazon nella sezione dedicata alla Settimana del Black Friday. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino all’1 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
