Black Friday: Fire TV Stick in sconto, si parte da soli 26,99 euro

Amazon ha deciso di mettere in promozione tutte le Fire TV Stick per la Settimana del Black Friday che è appena iniziata. Si parte da soli 26,99 euro per il modello più economico. Scegli quello più adatto a te e trasforma qualsiasi schermo in un dispositivo per lo streaming: ecco le caratteristiche dell’intera gamma.

Tutte le Fire TV Stick 4K in sconto al Black Friday

Partiamo dal modello più recente: Fire TV Stick 4K Select. È in sconto del 45% e scende al prezzo di 29,99 euro. Ha in dotazione la piattaforma Vega OS con supporto alla risoluzione Ultra HD, alla tecnologia HDR10+ e all’interazione con l’assistente Alexa (così come le altre versioni qui elencate). Inoltre, grazie agli ultimi aggiornamenti può eseguire i giochi del catalogo Xbox in cloud gaming.

L’alternativa più economica è Fire TV Stick HD, che oggi Amazon propone a soli 26,99 euro. È la scelta giusta per chi ha un televisore 1080p e vuol spendere il meno possibile. Il telecomando con microfono è sempre in dotazione.

Con una spesa leggermente superiore, al prezzo di 33,99 euro, è possibile allungare le mani su Fire TV Stick 4K. Grazie a Dolby Visione e Dolby Atmos garantisce un’esperienza multimediale di alto livello.

La connettività Wi-Fi 6E e il supporto alla modalità Ambiente sono i valori aggiunti di Fire TV Stick 4K Max, proposto a soli 46,99 euro. Include anche 16 GB di memoria interna in cui archiviare le applicazioni.

Sfoglia il catalogo completo delle offerte attive su Amazon nella sezione dedicata alla Settimana del Black Friday. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino all’1 dicembre.