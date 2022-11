Garmin Instinct Solar: offerta lampo al Black Friday

Segnalazione veloce per una delle migliori offerte lampo di questo Black Friday su Amazon: Garmin Instinct Solar è in sconto di 250 euro rispetto al listino. Significa che, in questo momento, puoi pagare lo smartwatch solo 149,90 euro invece di 399,99 euro. Ovviamente, fino a esaurimento scorte: meglio non perdere tempo.

Smartwatch solare: Garmin Instinct Solar al Black Friday

Come si può intuire già dal nome, si tratta di un modello dotato di ricarica solare, che risolve così uno dei problemi più grandi per gli articoli di questa categoria: la durata della batteria. Possiede la certificazione militare MIL-STD-810 che ne garantisce la resistenza a urti e acqua, il sensore Pulse Ox per monitorare l’acclimatazione all’altura e l’ossigenazione del sangue. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi, questo concentrato di tecnologia indossabile che risponde all’appellativo di Garmin Instinct Solar può essere tuo nel Black Friday di Amazon al prezzo di soli 149,90 euro, mai così basso, con uno sconto di 250 euro.

