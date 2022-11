Black Friday GetResponse: lo strumento per l'Email Marketing scontato del 40%

Chiunque lavori nel settore del Web Marketing sa bene come sia importante gestire al meglio la lista mail di lead.

Questa infatti, è potenzialmente una vera e propria miniera d’oro se gestita nel miglior modo possibile. Ancor prima delle strategie di comunicazione però, è importante avere a che fare con lo strumento più adatto per le campagne, capace di garantire la massima qualità.

Nel contesto dell’Email Marketing, GetResponse rappresenta una delle migliori soluzioni possibili. Stiamo parlando di una piattaforma nata nell’ormai lontano 1998 che, di fatto, rappresenta uno dei pilastri del settore.

A rendere ancora più interessante GetResponse poi, vi è l’attuale offerta legata al Black Friday: attraverso questa, è possibile usufruire dei servizi proposti con sconti a dir poco interessanti.

GetResponse non è solo un autoresponder ma uno strumento completo per l’Email Marketing

Dal 22 al 29 novembre la piattaforma di cui stiamo parlando offre il 15% di sconto per sempre sia su chi apre un nuovo account, sia per chi vuole effettuare un upgrade su quello esistente.

Non solo: chi intende prolungare per 24 mesi il proprio abbonamento a GetResponse, può ottenere fino al 40% di sconto, andando ad abbattere in maniera decisa il prezzo.

Tutto ciò risulta molto prezioso per chiunque si occupi di Web Marketing. Lo strumento in questione infatti, oltre a gestire campagne di Email Marketing, permette di creare pagine e automatizzare la gestione delle liste. Non per niente, questa piattaforma è largamente utilizzata da svariati marketer tra i più ricchi in attività.

Questa proposta in concomitanza del Black Friday e del Cyber Monday dunque, rappresenta un ottimo momento per adottare questo autoresponder, abbandonando strumenti macchinosi e con poche possibilità di personalizzazione.

