Il Black Friday 2021 è iniziato in anticipo: ecco le prime opportunità

Non si può dire, ma così è: il Black Friday è già cominciato. Non ci credi? Guarda qui.

Il motivo di questo anticipo potrebbe essere ben diverso da quello che in molti immaginano. Marketing, esasperazione della corsa natalizia, puro spirito commerciale? Gli ingredienti chiaramente ci sono, ma dietro questo anticipo di offerte c'è anche e soprattutto un timore: che le disponibilità di molti prodotti possano presto latitare e le spedizioni, quindi, potrebbero presto iniziare a rallentare.

Il Black Friday è iniziato in anticipo

Un eventuale rallentamento potrebbe essere pericoloso per le performance di vendita da una parte e, dall'altra, per i desideri di mettere sotto l'albero il pacco più ambito. Si tratta del medesimo paradosso che ha svuotato i centri commerciali e le pompe di benzina nel Regno Unito: il timore di restare senza prodotti ha portato molti a fare scorta prima del tempo, aggravando così la situazione in un ciclo vizioso che ha rapidamente creato problemi.

Problemi di approvvigionamento, problemi nella logistica, l'aumento della domanda e lo spostamento tendenziale degli acquisti verso i canali online: tutte queste dinamiche potrebbero trasformare il Black Friday nell'unica vera opportunità per regalare quel che si vuole a Natale: il mese di dicembre potrebbe (il condizionale è d'obbligo, al momento, visto che nessuno osa palesare un timore che è in realtà estremamente concreto) catalizzare tutte le difficoltà del momento: riuscire ad anticipare le vendite e gli acquisti potrebbe rendere ben più fluida la situazione.

Ecco dunque cominciato il Black Friday Amazon mentre anche tutte le catene rivali mettono avanti pagine similari. Non è ancora il Black Friday, non ha ancora gli spunti del Black Friday, ma è un Black Friday in tutto e per tutto. Televisori, smartphone, laptop, smartwatch per l'allenamento e molto altro ancora: sconti e coupon sono disponibili fin da oggi con un ventaglio di prodotti immediatamente ampio e profondo.

Al Black Friday “ufficiale” mancano ancora alcuni giorni, ma di fatto – zitto zitto – il Black Friday è già qui. Il che consentirà anche scelte più comode e consapevoli, del resto. Perché comprimere l'abbuffata ad una corsa di velocità tra poche settimane quando invece le occasioni possono già essere disponibili oggi stesso?