Black Friday: Google TV Streamer (4K) è sceso al minimo storico

Segnaliamo lo sconto del Black Friday che porta Google TV Streamer (4K) al suo minimo storico. È il dispositivo che rappresenta a tutti gli effetti l’erede della linea Chromecast, progettato da bigG per trasformare qualsiasi televisore o monitor in uno schermo smart pronto per lo streaming. Il design è elegante e minimalista, adatto a qualsiasi stile di arredamento. Nella confezione è incluso il telecomando con microfono per interagire anche con i comandi vocali.

Google TV Streamer (4K) in offerta al Black Friday

Come si può intuire dal nome, supporta la risoluzione Ultra HD per sfruttare al meglio i pannelli dei televisori di ultima generazione. A questo si aggiungono tecnologie come Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos per un’esperienza multimediale senza compromessi.racchiude un comparto hardware di fascia alta, per prestazioni senza compromessi. Si connette tramite Wi-Fi e Bluetooth, ma volendo è possibile scegliere la porta Ethernet per il collegamento cablato. Fai un salto sulla scheda dedicata per saperne di più.

Il nuovo Google TV Streamer (4K) è in sconto del 25%, al prezzo finale di soli 89 euro, il minimo storico da quando è sul mercato. Risparmia, mettilo nel carrello e completa l’ordine, approfittando anche della consegna gratis. Puoi fidarti del voto medio ottenuto da centinaia di recensioni dei clienti che lo hanno già messo alla prova: è superiore a 4 stelle su 5.

Amazon andrà avanti a proporre le offerte della lunga settimana del Black Friday fino al Cyber Monday di lunedì. Non farti sfuggire quelle migliori: tutto è nella sezione dedicata. Qui segnaleremo quelle più interessanti per elettronica, informatica, gaming e smart home.