 Black Friday: Google TV Streamer (4K) è sceso al minimo storico
L'erede di Chromecast è tra i protagonisti del Black Friday su Amazon: approfitta del forte sconto sul nuovo Google TV Streamer (4K).
L'erede di Chromecast è tra i protagonisti del Black Friday su Amazon: approfitta del forte sconto sul nuovo Google TV Streamer (4K).

Segnaliamo lo sconto del Black Friday che porta Google TV Streamer (4K) al suo minimo storico. È il dispositivo che rappresenta a tutti gli effetti l’erede della linea Chromecast, progettato da bigG per trasformare qualsiasi televisore o monitor in uno schermo smart pronto per lo streaming. Il design è elegante e minimalista, adatto a qualsiasi stile di arredamento. Nella confezione è incluso il telecomando con microfono per interagire anche con i comandi vocali.

Google TV Streamer (4K) in offerta al Black Friday

Come si può intuire dal nome, supporta la risoluzione Ultra HD per sfruttare al meglio i pannelli dei televisori di ultima generazione. A questo si aggiungono tecnologie come Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos per un’esperienza multimediale senza compromessi.racchiude un comparto hardware di fascia alta, per prestazioni senza compromessi. Si connette tramite Wi-Fi e Bluetooth, ma volendo è possibile scegliere la porta Ethernet per il collegamento cablato. Fai un salto sulla scheda dedicata per saperne di più.

Il dispositivo Google TV Streamer (4K)

Il nuovo Google TV Streamer (4K) è in sconto del 25%, al prezzo finale di soli 89 euro, il minimo storico da quando è sul mercato. Risparmia, mettilo nel carrello e completa l’ordine, approfittando anche della consegna gratis. Puoi fidarti del voto medio ottenuto da centinaia di recensioni dei clienti che lo hanno già messo alla prova: è superiore a 4 stelle su 5.

Google TV Streamer (4K) - Intrattenimento in streaming in 4K HDR

Amazon andrà avanti a proporre le offerte della lunga settimana del Black Friday fino al Cyber Monday di lunedì. Non farti sfuggire quelle migliori: tutto è nella sezione dedicata. Qui segnaleremo quelle più interessanti per elettronica, informatica, gaming e smart home.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
