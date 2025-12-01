Black Friday Hostinger: hosting e AI builder da 1,95 €/mese

Con Hostinger puoi sviluppare il tup progetto online senza pensieri: con l’offerta Black Friday hai fino all’85% di scontosui piani hosting, Website Builder con AI integrata, dominio gratuito per un anno e tre mesi extra inclusi. In pratica, puoi creare un sito professionale — dal blog al portfolio, fino all’e-commerce — con un investimento che parte da soli 1,95 €/mese.

Sconti fino all’85%: hosting e Website Builder con AI

L’offerta Black Friday riduce il costo del piano Premium da 12,95 € a 1,95 €/mese per 48 mesi, con tre mesi extra inclusi. Oltre allo sconto, il pacchetto prevede dominio gratuito per un anno, SSL incluso e backup automatici settimanali. Per chi necessita di maggiori risorse, i piani Business (2,75 €/mese) e Cloud Startup (7,45 €/mese) aumentano storage NVMe, numero di siti e strumenti avanzati come backup giornalieri, CDN gratuita e IP dedicato.

Creazione del sito in pochi minuti grazie all’AI

La caratteristica più rilevante di questa edizione è il Website Builder con intelligenza artificiale. Descrivendo l’idea del progetto, l’algoritmo genera layout, contenuti e immagini pronti alla personalizzazione tramite editor drag-and-drop. La stessa logica vale per WordPress: è possibile avviare un sito attraverso modelli AI-ready, mentre Hostinger gestisce manutenzione, aggiornamenti di sicurezza e ottimizzazioni di velocità.

Domini a partire da 2,99 € e strumenti professionali

Durante il Black Friday anche la sezione domini beneficia di sconti significativi: un .com parte da 2,99 € per il primo anno. A questi si aggiungono tool integrati come Kodee, l’agente AI capace di suggerire configurazioni, risolvere problemi tecnici e ottimizzare performance. Per attività più strutturate, Hostinger propone inoltre email aziendali sicure, automazioni n8n e strumenti di email marketing basati su AI.

Scalabilità garantita con il cloud hosting

Chi prevede volumi elevati di traffico può puntare sui piani Cloud Startup, che offrono 100 GB NVMe, 10 caselle email, assistenza prioritaria e un incremento automatico delle risorse durante i picchi. La presenza di PHP worker dedicati, RAM potenziata e IP statico favorisce la gestione di ecommerce, applicazioni web e portali con grandi quantità di contenuti. Per conoscere l’offerta completa di Hostinger clicca qui.