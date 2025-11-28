 Black Friday Hostinger: l'offerta che porta il tuo sito online da 1,95€ al mese
Hostinger lancia l'offerta Black Friday da non perdere: fino all’85% di sconto, dominio gratis e 3 mesi extra.
Cloud & Hosting
La promo Hostinger per il Black Friday è tra le più interessanti dell’anno per chi vuole lanciare un sito professionale o migliorare un progetto esistente con una piattaforma veloce, sicura e semplice da usare. Ottieni subito fino all’85% di sconto per web hosting da 1,95 euro al mese, con dominio gratuito e 3 mesi extra inclusi.

Cosa include l’offerta Hostinger

Tre i piani disponibili in offerta: Premium a 1,95 euro al mese con 85% di sconto, ideale per chi inizia, Business a 2,75 euro al mese con 82% di sconto, per chi vuole performance superiori e Cloud Startup a 7,45 euro con 71% di sconto per chi gestisce siti web ad alto traffico. Ogni piano comprende SSL illimitati, dominio gratuito con piano annuale, backup automatici, email professionali e traffico web illimitato secondo il profilo scelto.

Hostinger integra un AI Website Builder che permette di creare un sito in tre passaggi, partendo da template professionali personalizzabili. Per chi usa WordPress, sono disponibili aggiornamenti automatici, manutenzione intelligente e l’assistente AI “Kodee”.

La piattaforma garantisce uptime del 99,9% e CDN gratuita. La migrazione è gratuita e senza downtime. C’è anche una comoda dashboard progettata per essere intuitiva anche per chi non ha esperienza: analisi delle prestazioni, gestione dei domini, email e impostazioni avanzate. L’assistenza è infine disponibile 24/7.

La promozione Black Friday di Hostinger offre uno sconto fino all’85%, nessun costo di attivazione, 3 mesi extra e la garanzia soddisfatti o rimborsati valida 30 giorni. Se vuoi lanciare un sito web, non puoi perdertela: approfitta oggi del Black Friday di Hostinger.

Pubblicato il 28 nov 2025

