Black Friday Hostinger: web hosting (con AI) da 2€ al mese e dominio incluso

È ufficialmente iniziato il Black Friday Hostinger, con un’offerta davvero imperdibile: fino all’80% di sconto sui piani di web hosting, con 2 mesi gratis e dominio incluso. I prezzi partono da soli 2,49 euro e includono la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Vantaggi concreti per chi sceglie Hostinger

Hostinger mette a disposizione uptime garantito 99,9%, CDN gratuita e data center globali, che garantiscono prestazioni sempre elevate per il tuo sito web. Inoltre, tutti i piani includono certificati SSL illimitati, backup automatici e una protezione avanzata contro malware e attacchi DDoS.

Potrai inoltre accedere all’AI website builder, per creare un sito web in modo semplice e veloce. Gli strumenti intelligenti ti guidano passo dopo passo: ti basta rispondere a poche domande per generare in automatico layout professionali, testi ottimizzati SEO e pagine personalizzabili con un comodo editor drag & drop.

Queste le offerte dedicate al Black Friday: per il piano Premium sconto 80% (2,49 euro al mese), per Business 78% di sconto (3,29 euro) e per Cloud Startup il 71% di sconto (7,49 euro). Inoltre, in via promozionale, avrai incluso il dominio gratuito per un intero anno e 2 mesi gratis.

Tra gli altri strumenti inclusi segnaliamo inoltre migrazione gratuita, backup giornalieri, manutenzione automatica di WordPress e persino un assistente AI (Kodee) che ti aiuta a gestire il sito semplicemente chattando.

L’offerta Black Friday Hostinger è valida per un periodo limitato: è il momento giusto per aprire il tuo sito web con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Approfitta subito degli sconti fino all’80%.