Black Friday: i 5 Mini PC da acquistare oggi su Amazon

Il Black Friday è arrivato e come di consueto le offerte sono davvero tante. In questo articolo abbiamo voluto raccogliere quelli che secondo noi sono i Mini PC più interessanti proposti esclusivamente per questa giornata di offerte. I modelli sono per ogni tasca ed esigenza, con sconti davvero eccezionali considerando l’hardware che integrano. Tutti i computer, infatti, sono già inclusi nell’elenco di compatibilità Microsoft, aggiornabili quindi al nuovissimo Windows 11 non appena l’upgrade verrà rilasciato, in maniera del tutto gratuita. Va segnalato che alcune offerte sono riservate ai soli utenti Amazon Prime. Come sempre ti ricordiamo che le offerte sono temporanee e su un numero di pezzi limitati che spesso si esauriscono in qualche ora. Di conseguenza non possiamo garantire la disponibilità dei PC in seguito alla pubblicazione.

Chuwi Herobox Pro

Il Chuwi Herobox Pro rappresenta un grande classico ormai nel settore dei Mini PC. Si tratta di un computer che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, piazzandosi come l’alternativa più accessibile per il nuovo Windows 11. Ad alimentarlo ci pensa un processore Intel Celeron N4500 dual-core con una frequenza massima di 2,8GHz. A supportarlo ci sono 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB, naturalmente espandibile. È possibile sia sostituire il disco preinstallato che aggiungere una microSD fino a 128GB. La connettività è completa con quattro porte USB di cui due USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, DVI-I e HDMI, che consentono di gestire due monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN così come le reti wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Si tratta di uno dei migliori Mini PC per chi desidera un ingombro ridotto, con un investimento minimo.

Grazie ad uno sconto del 15% è possibile acquistare il Chuwi Herobox Pro a soli 169,15 euro su Amazon.

NiPoGi Mini PC Stick

Il NiPoGi Mini PC Stick è assolutamente uno dei computer più piccoli attualmente sul mercato. Si tratta di un vero e proprio computer dalle dimensioni poco superiori a quelle di una pendrive. Al suo interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La memoria RAM ammonta a 6GB mentre per l’archiviazione ci sono 128GB eMMC. Non mancano, tuttavia, due porte USB 3.0 ad alta velocità che consentono di espandere lo spazio di archiviazione attraverso periferiche esterne come pendrive, SSD o HDD. Ottima la presenta di una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Un valore aggiunto che senza dubbio potranno apprezzare soprattutto i professionisti che necessitano di maggiore efficienza. Non manca ovviamente il modulo Wi-Fi dual band con Bluetooth integrato per la connessione alle reti senza fili. L’uscita HDMI è integrata e consente di gestire un monitor con una risoluzione massima di 4K. Chiaramente si tratta di un computer senza enormi pretese, ma dalla versatilità eccezionale. Perfetto come macchina da portare sempre con sé a lavoro o a scuola/università, ideale come media center per fruire dei contenuti multimediali anche in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. In sostanza, un vero e proprio computer tascabile.

Grazie ad uno sconto del 21%, il NiPoGi Mini PC Stick può essere acquistato su Amazon a soli 197,90 euro per un risparmio di 52 euro sul prezzo di listino.

MeLe Quieter2

Il MeLe Quieter2 è sostanzialmente un’interessante via di mezzo tra un Mini PC stick ed un Mini PC tradizionale. Il design è minimale e compatto, tanto da risultare più piccolo di uno smartphone. Per questo motivo, anche in questo caso, parliamo di un computer tascabile a tutti gli effetti. Ciò per cui si differenzia rispetto ai fratelli più piccoli è sostanzialmente la flessibilità. Il Quieter2, infatti, non rinuncia praticamente a nulla dal punto di vista della connettività. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e consentono di gestire fino a 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN così come le reti wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Molto interessante l’espandibilità che consente non solo l’aggiunta di una microSD, ma anche di un SSD M.2 2280. A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz accompagnato da ben 8GB di memoria RAM. Una soluzione dalle performance davvero interessanti, espandibile e con una connettività davvero estesa considerando le dimensioni. Nel panorama dei Mini PC è senza dubbio uno dei prodotti più interessanti, tra i migliori Mini PC tascabili per rapporto qualità/prezzo presente sul portale.

Grazie ad uno sconto del 26%, puoi acquistare il MeLe Quieter2 su Amazon a soli 214,99 euro per un risparmio di 75 euro sul prezzo di listino.

Aerofara Aero 5

Con l’Aerofara Aero 5 iniziamo ad entrare in quella fascia che punta sulle prestazioni. In questo caso, infatti, troviamo un processore Intel Core i5-8279U quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,1GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB. Molto interessante l’espandibilità che consente di aumentare sia la RAM, grazie alla configurazione dual channel, sia lo spazio di archiviazione. Per quest’ultimo è possibile aggiungere una microSD fino a 128GB, un HDD/SSD fino a 2TB oltre che sostituire l’SSD M.2 2280 preinstallato con uno anche in questo caso da 2TB. Le porte USB sono quattro tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C per la connessione dei dispositivi mobili. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione ad internet via cavo, insieme a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per le reti wireless. Insomma, nel complesso un computer dalle prestazioni decisamente elevate rispetto alle proposte precedenti, rivolto in particolar modo ai professionisti. Il PC riesce a sopportare importanti carichi di lavoro così da gestire in maniera rapida anche i flussi più impegnativi. Una soluzione davvero performante, soprattutto a fronte di un prezzo che, grazie al Black Friday, scende al suo minimo storico rendendo l’Aerofara Aero 5 uno dei più convenienti in assoluto.

Grazie ad uno sconto 25%, il PC è acquistabile su Amazon a soli 374 euro per un risparmio di ben 125 euro sul prezzo di listino. Considerando ciò che riesce ad offrire, è un affare da cogliere al volo.

Minis Forum UM250

Chiudiamo questa raccolta di Mini PC con uno dei più amati di sempre: il Minis Forum UM250. Il vantaggio fondamentale di questo computer è la versatilità, in quanto riesce a posizionarsi come vera e propria alternativa ai più ingombranti desktop. Ospita un processore AMD Ryzen 2500U Pro quad-core con 8 thread e una frequenza massima di 3,6GHz. Ovviamente non manca la scheda video integrata Vega 8, capace di far girare anche i titoli più recenti in Full HD con un buon framerate, chiaramente con i dovuti compromessi in termini di dettagli. La memoria RAM è da 16GB affiancata da un SSD NVMe da ben 512GB, tutto rigorosamente espandibile. Potrai aggiornare la RAM per un massimo di 32GB e aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici, oltre a sostituire eventualmente l’SSD preinstallato. La connettività prevede quattro porte USB 3.0 ad alta velocità di cui una, frontale, abilitata alla ricarica rapida dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme ad una porta USB Type-C consentono di gestire 3 monitor 4K a 60Hz contemporaneamente. La porta RJ45 in questo caso raggiunge un bandwidth di 2,5Gbps e non mancano naturalmente Wi-Fi dual band e Bluetooth. Nel complesso una macchina che fa della versatilità il suo punto di forza, capace di adattarsi a qualsiasi esigenza. Naturalmente in ambito professionale da senza dubbio il meglio di sé, ma rappresenta un’alternativa perfetta anche per l’uso domestico. Si rivolge, infatti, a chiunque voglia un PC dall’ingombro il più possibile ridotto, senza rinunciare però alle prestazioni di una tradizionale tower da ufficio.

Grazie ad uno sconto del 20%, il Minis Forum UM250 è disponibile su Amazon a soli 455,99 euro per un risparmio di ben 114 euro sul prezzo di listino.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.