Black Friday in anticipo: i migliori Mini PC in offerta

Cominciano oggi le settimane più calde di offerte su Amazon con il Black Friday in anticipo, giorni di sconti decisamente interessanti. In questo articolo abbiamo pensato di raccogliere quelli che, a nostro avviso, sono i milgiori Mini PC da prendere assolutamente in considerazione per il loro rapporto qualità/prezzo, con la possibilità di portare a casa un vero e proprio affare. Come sempre, si tratta di offerte a tempo e su un numero di pezzi limitati, per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione. Bando alle ciance, quindi, e andiamo subito a vedere le migliori proposte.

Lenovo ThinkCentre M93p ricondizionato

Il primo PC è un prodotto che fa della convenienza il suo punto di forza. Si tratta del Lenovo ThinkCentre M93p, un Mini PC ricondizionato dall’ottima scheda tecnica. A muovere il PC ritroviamo un Intel Core i5-4590T, una CPU quad-core con una frequenza massima di 3GHz. Questa è accompagnata da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Ottima la connettività che include due uscite audio/video che consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente, e quattro porte USB tutte con specifica USB 3.0 di cui una abilitata alla ricarica rapida. Non manca il Wi-Fi grazie ad una scheda di rete esterna fornita in dotazione e la porta RJ45 per la connessione via cavo. Nel complesso un ottimo entry-level per chi desidera un computer di qualità, senza investire cifre considerevoli o rinunciare alle garanzie di Amazon che ricordiamo coprono anche questo tipo di prodotti, trattandosi di ricondizionati certificati. Il Mini PC può essere acquistato direttamente da Amazon a soli 156,75 euro con uno sconto di circa 60 euro sul prezzo di listino.

NiPoGi Mini PC Stick

Se però sei alla ricerca di qualcosa di ancora più piccolo di un tradizionale Mini PC, un computer da infilare letteralmente nel taschino della giacca, allora abbiamo una soluzione per te. Stiamo parlando del NiPoGi Mini PC Stick, un computer poco più grande di una chiavetta USB. In questo caso il processore è un Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Ad affiancarlo ci sono 6GB di memoria RAM e 128GB eMMC per l’archiviazione. Da non sottovalutare, è la possibilità di aggiornare il PC al nuovissimo Windows 11, grazie alla CPU già presente nell’elenco di compatibilità. La connettività, a dispetto delle dimensioni, è completa: supporta monitor con una risoluzione massima di 4K, doppia porta USB 3.0, modulo Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2, e persino una porta RJ45 Gigabit LAN. Una soluzione perfetta per l’utilizzo professionale o per lo studio, rivolta a chi desidera un vero e proprio computer da portare sempre con sé. Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina, può essere acquistato su Amazon a soli 194,90 euro.

DreamQuest Mini PC

Il DreamQuest rappresenta attualmente una delle soluzioni più interessanti, dal prezzo piuttosto contenuto ed una scheda tecnica di buon livello. Il computer è mosso anche in questo caso da un Intel Celeron J4125 quad-core, ma affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 256GB. Vantaggio di questo Mini PC tradizionale è chiaramente l’espandibilità. Non manca, infatti, la possibilità di sostituire l’SSD preinstallato o di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. La connettività, come di consueto, è completa con ben quattro porte USB tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra VGA, per gestire contemporaneamente 2 monitor fino a 4K. Presente Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Design curato e robustezza, fanno del DreamQuest un alleato affidabile in ufficio per l’elaborazione di documenti o la navigazione. Anche in questo caso non manca la possibilità di effettuare l’aggiornamento a Windows 11, il nuovo OS di casa Microsoft. Una soluzione interessante anche per la casa, così da ridurre drasticamente l’ingombro di un tradizionale desktop, ottenendo la massima efficienza possibile. Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina, il DreamQuest può essere acquistato a soli 218,99 euro su Amazon con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.

MinisForum Elitemini JB95

Il MinisForum Elitemini JB95 è uno dei Mini PC più performanti nella sua fascia di prezzo. Ospita un processore Intel Pentium Silver N5095, un quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. L’espandibilità è a dir poco completa, dato che è possibile aggiornare praticamente tutto. La memoria di massa può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Anche la RAM può essere aumentata per un massimo di ben 32GB grazie ad una configurazione dual channel. Perfino il modulo wireless è sostituibile, grazie allo slot M.2 2230 che consente di passare al nuovo protocollo Wi-Fi 6. La connettività non rinuncia a nulla con 4 porte USB tutte con specifica USB 3.0. Ben tre le uscite audio/video: HDMI, DisplayPort e USB Type-C. Queste consentono di gestire non solo 3 monitor contemporaneamente, ma tutti con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Parliamo di un vero e proprio sostituto di un PC desktop, rivolto a chi necessita di gestire flussi di lavoro importanti, ideale quindi per l’utilizzo professionale. Naturalmente un’ottima alternativa a casa per chi desidera un prodotto compatto, senza grosse rinunce dal punto di vista prestazionale. Come premesso, uno dei migliori in assoluto in questa fascia di prezzo. Con un doppio sconto, grazie al coupon attivabile dalla pagina, il computer è acquistabile su Amazon a soli 279,99 euro per un risparmio di ben 80 euro sul prezzo di listino. Probabilmente il “best buy” di questo Black Friday in anticipo.

MinisForum UM700 Ryzen 7

Chiudiamo questa carrellata di Mini PC con uno dei leader sul piano prestazionale: il MinisForum UM700. In questo caso entriamo nella fascia alta, che si rivolge a chi delle rinunce non vuole sentirne parlare. Il computer in questione monta un processore AMD Ryzen 7 3750H quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4GHz. A supportare la CPU ci pensano 16GB di memoria RAM ed un SSD NVMe da 256GB, il tutto completamente espandibile. Punto di forza è naturalmente la GPU integrata Radeon Vega 10 che consente di giocare agli ultimi titoli in Full HD con un buon framerate. Le porte USB sono quattro tutte con specifica USB 3.1, di cui una abilitata alla ricarica rapida. Le uscite audio/video sono tre: una DisplayPort, una HDMI e l’altra USB Type-C in modalità miniDP che consentono di gestire 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 chiudono la dotazione per un computer che fa delle performance una missione. Da non trascurare, infine, la piena compatibilità con il nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 11, grazie alla piattaforma Zen2 completamente supportata. L’UM700 è attualmente disponibile su Amazon a soli 560,99 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.