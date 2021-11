Black Friday in anticipo: minimo storico per il notebook MSI con Core i5

Considerando la mancanza di chip sembra impossibile, eppure oggi Amazon propone una vera e propria bomba se sei alla ricerca di un portatile. Stiamo parlando dell’MSI Modern 15, un laptop Freedos equipaggiato con un Core i5 di undicesima generazione, che raggiunge il suo minimo storico in occasione del Black Friday in anticipo ed acquistabile con Carta del Docente.

Laptop MSI Modern 15: caratteristiche tecniche

Il design è minimale e decisamente elegante, adatto praticamente a qualsiasi ambiente di utilizzo. Lo chassis è realizzato completamente in alluminio sabbiato nero. Questo gli concede un peso di soli 1,6 chili ed uno spessore di soli 17 millimetri. Il computer monta un display da 15 pollici Full HD IPS-Level. Si tratta di un pannello esclusivo che sfrutta la tecnologia TN, mantenendo le medesime caratteristiche di un monitor IPS. Ottima la tastiera che utilizza un layout completo italiano (le immagini sono puramente indicative) con retroilluminazione bianca regolabile su più livelli. Ad alimentare il PC ci pensa un Intel Core i5-1135G7 quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,2GHz. Questo è accompagnato da 8GB di memoria RAM DDR4 espandibile ed un SSD NVMe da addirittura 512GB. Si tratta chiaramente di una configurazione di alto livello, indirizzata a chi necessita di una macchina ad elevate prestazioni. Ideale soprattutto per i professionisti che necessitano di gestire pesanti flussi di lavoro. Naturalmente, si tratta di un’ottima soluzione anche per lo studio o l’intrattenimento.

Connettività

Va sottolineato che il computer viene fornito esente da sistema operativo. Naturalmente è possibile installare l’OS che si preferisce, ma nel caso tu voglia Windows bastano pochi euro per una licenza originale. Inoltre, il PC è pienamente supportato da Windows 11, motivo per cui potrai effettuare gratuitamente l’upgrade non appena disponibile. Dal punto di vista della connettività c’è tutto ciò di cui hai bisogno. Le porte USB Type-A sono 3 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca una porta USB-C, ideale per connettere un HUB ed espandere al massimo le porte a disposizione con un unico cavo. Presente perfino un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca un lettore di schede perfetto per fotografi e videografi che necessitano quotidianamente di questo tipo di supporti. Chiudono le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Insomma, un computer davvero completo e prestante, ad un prezzo irripetibile.

Grazie ad uno sconto del 25%, infatti, l’MSI Modern 15 può essere acquistato su Amazon a soli 599 euro con uno sconto di ben 200 euro sul prezzo di listino. In questa fascia di prezzo, è praticamente impossibile trovare di meglio. Considerando, inoltre, che potrai utilizzare la Carta del Docente, è un'offerta da cogliere al volo.