Black Friday in anticipo: prova prova sssa sssssa

Prova prova ssssaa ssssssa prova prova prova ssssa sssssssa…

Sarà la prima cosa che dirai dopo aver collegato il cavo, aver attivato le casse e collegato questo microfono al PC. Si tratta del Razer Seiren Mini, uno dei device che ricadono nel perimetro del Black Friday in anticipo di Amazon. Centinaia di prodotti, infatti, sono già in offerta speciale con sconti immediatamente ad alto tasso di fibrillazione.

Razer Seiren Mini, -33%

In questo caso specifico il prezzo è già crollato del 33%. Oltre ad essere un'ottima occasione per sé (per podcast, video, gaming, streaming e videochiamate), è un'ottima idea regalo facilmente adottabile, in grado di aprire nuove esperienze online. Il prezzo passa per 10 giorni da 59,99 euro a 39,99 euro. Attenzione però: mettilo subito nel carrello perché gli sconti del Black Friday anticipato scadranno il 18 novembre per lasciar poi spazio all'abbuffata di fine mese.

Il Razer Seiren Mini, spiega la scheda tecnica, “è calibrato con un angolo di rilevamento più stretto che ti permette di concentrarti sulla tua voce, senza acquisire i rumori di sottofondo come quelli della tastiera e del mouse“. Acquisizione audio di livello superiore, insomma, per ottenere risultati di immediata qualità che alzeranno l'asticella sui risultati che sarai in grado di raggiungere. Condensatore da 14 mm in dotazione, corpo compatto. resistente agli urti e possibilità di installazione su supporto in posizione inclinata.

Su Twitch come su YouTube, su Spreaker come su Facebook, un microfono simile (peraltro di ottimo design anche per comparire da protagonista in una ripresa video) può consentire ottime performance con il semplice requisito di una presa USB a disposizione. Approfitta di questo inatteso scivolo verso il Black Friday 2021, insomma: clicca, collega, dopodiché puoi cominciare da dove si comincia con qualsiasi microfono di nuova installazione: “prova prova ssssa ssssssa“.