Black Friday Incogni: proteggi la tua privacy e risparmia il 50%

Social network, servizi e altre piattaforme online sfruttano i dati degli utenti, a volte vendendoli ad aziende terze per scopi commerciali. Ciò mette continuamente a rischio la privacy degli utenti. Fortunatamente esiste un modo efficace per cancellare i propri dati sensibili dal web, senza tanti sforzi. Si chiama Incogni ed è un servizio che interagisce direttamente con i data broker per conto degli utenti, semplificando il processo di eliminazione delle informazioni personali dai database online. Affidandoti a Incogni, le richieste di rimozione verranno effettuate in automatico. Ti basterà soltanto creare un account sulla piattaforma, indicare i dati sensibili che desideri rimuovere dal web e autorizzare Incogni a fare tutto al posto tuo. Il servizio ha un costo mensile di 12,99 euro, ma se sfrutti le offerte del Black Friday Incogni, puoi approfittare del 50% di sconto per il primo anno e pagare 6,49 euro al mese.

Black Friday Incogni: rimuovi le tue informazioni dal web in pochi clic

Incogni è un servizio affidabile che utilizza le migliori tecnologie per proteggere le tue informazioni. Sfruttando questo servizio puoi cancellare dai database dei data brocker informazioni personali, ma anche altri dati, come indirizzi e-mail, dati medici, finanziari o cronologia di navigazione web. Il periodo necessario per la rimozione dei dati varia in base al data broker e al volume di informazioni da cancellare. Solitamente, i dati vengono rimossi entro un mese dalla ricezione della richiesta. Nel raro caso di un rifiuto, Incogni ti comunicherà prontamente la ragione, offrendoti la possibilità di presentare una richiesta aggiuntiva (se necessario). Naturalmente, questo servizio può anche essere utile come deterrente per tentativi di phishing o altri tipi di attacchi informatici. Grazie a questo servizio i data broker non potranno vendere i tuoi dati sensibili a terzi e ciò eviterà possibili problemi alla tua sicurezza.

Incogni mette al centro la privacy degli utenti. Riprendi il controllo dei tuoi dati personali e fai in modo che questi non cadano nelle mani sbagliate. Affrettati, lo sconto in occasione del Black Friday Incogni è a tempo limitato e scadrà fra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.