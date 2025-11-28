Black Friday da leggere: il Kindle a colori è in forte sconto

Nella giornata in cui si celebra il Black Friday, c’è un’offerta in particolare che farà gola a tutti gli amanti dei libri digitali: è il forte sconto su Kindle Colorsoft, l’eBook reader a colori progettato e commercializzato da Amazon. Non affatica gli occhi (a differenza di quanto fa invece un tablet) e ha un’autonomia che dura fino a 8 settimane con una sola ricarica della batteria. Vediamo cosa rende la promozione un affare da cogliere al volo.

L’offerta del Black Friday su Kindle Colorsoft

Integra il display Colorsoft da 7 pollici con contrasto elevato e resa cromatica paragonabile a quella della carta, per un’esperienza di lettura innovativa. Proprio questa caratteristica lo rende ideale anche per i fumetti, portando in vita le tavole. Supporta funzionalità esclusive come la possibilità di evidenziare il testo in giallo, arancione, blu e rosa oltre alla tonalità del colore regolabile (da bianco ad ambra) per essere sempre comodi sia al buio che in piena luce solare. Ancora, è resistente all’acqua e c’è la modalità Scura per la notte. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Perfetto come regalo di Natale da mettere sotto l’albero, Kindle Colorsoft è in forte sconto al prezzo finale di 179,99 euro, nella versione con 16 GB di memoria interna. L’eBook reader a colori ha disponibilità immediata e consegna gratuita. Il voto medio ottenuto dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti lo promuove con 4,4 stelle su 5.

Oggi è il giorno del Black Friday e Amazon ha pubblicato una serie di offerte pronte per essere colte al volo, come in questo caso. Le trovi tutte raccolte nella pagina speciale dedicata alle promozioni, con un elenco continuamente aggiornato.