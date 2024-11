Black Friday: il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 a -170€

È un’offerta che anticipa il Black Friday: in questo momento, Lenovo IdeaPad Slim 3 è in sconto di 170 euro rispetto al prezzo del listino ufficiale. L’occasione è ghiotta per mettere sulla scrivania un laptop potente e versatile, adatto sia alla produttività che alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Le specifiche del laptop Lenovo IdeaPad Slim 3

Il display Full HD d 15,6 pollici è circondato da cornici sottili, grazie a un’ottimizzazione sul fronte del design. Sotto la scocca batte il cuore pulsante del processore Intel Core i5 di dodicesima generazione con chip grafico Intel UHD integrato, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5 e da un’unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati. Non mancano poi il sensore per le impronte digitali, la webcam con microfono, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth, gli altoparlanti con Dolby Audio e la batteria con autonomia elevata, porta di ricarica USB-C e tecnologia Rapid Charge Boost. Le porte in dotazione sono una USB 3.2 Type-C, due USB 3.2 Type-A, jack audio, uscita HDMI 1.4 e lettore per schede SD. Trovi tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Lo sconto di 170 euro sul listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare il laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 al prezzo finale di 579 euro (invece di 749 euro), nella configurazione appena descritta e nella colorazione Arctic Grey. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini subito.

