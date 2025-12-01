 Black Friday last minute: Echo Dot a soli 29,90 euro (-54%)
La lunga settimana del Black Friday si chiude oggi con uno sconto del 54% sullo smart speaker Echo Dot con Alexa: approfittane subito.
La lunga settimana del Black Friday si chiude oggi con uno sconto del 54% sullo smart speaker Echo Dot con Alexa: approfittane subito.

Echo Dot a meno di metà prezzo per la giornata conclusiva del Black Friday è un affare da cogliere al volo e da mettere in casa. È lo smart speaker con Alexa più venduto, dotato di connettività W-Fi e Bluetooth, funzionalità smart e un suono potente e dinamico. L’offerta in corso è sul modello più recente. Lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 29,90 euro.

Echo Dot a meno di metà prezzo per il Black Friday

È il dispositivo più venduto sull’e-commerce nella categoria Altoparlanti, pronto per lo streaming di musica e podcast da piattaforme come Amazon Music, Audible, Apple Music, Spotify e molto altro. Non mancano nemmeno le caratteristiche per la smart home come il sensore di temperatura che permette di creare routine personalizzate e il supporto ai comenti vocali per impartire ordini con la propria voce. A racchiudere il tutto è un design minimalista ed elegante, realizzato con materiali riciclati per la sostenibilità ambientale. Per tutte le altre informazioni puoi dare uno sguardo alla scheda del prodotto.

Lo smart speaker Echo Dot con Alexa

Scegli la colorazione che preferisci tra blu notte, antracite e bianco ghiaccio a seconda del tuo stile di arredamento, la spesa finale non cambia. In ogni caso puoi contare sullo sconto del 54% rispetto al listino e acquistare lo smart speaker Echo Dot con Alexa al prezzo finale di soli 29,90 euro. Sia la vendita che la spedizione sono ovviamente a carico di Amazon.

Oggi è il Cyber Monday e siamo arrivati all’ultimo giorno della lunga settimana del Black Friday su Amazon. Rimangono poche ore, fino a mezzanotte, per approfittare delle promozioni sull’e-commerce: trovi le migliori nella vetrina dedicata all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
