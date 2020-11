Dici Black Friday e non può che venirti in mente Amazon, ma come ci siamo arrivati? Nel giorno dello shopping per definizione consigliamo una lettura utile per capire cosa ha portato l’azienda di Jeff Bezos a diventare un punto di riferimento onnipresente, negozio online a cui molti si rivolgono anche per gli acquisti di tutti i giorni: “Vendere tutto, Jeff Bezos e l’era di Amazon” in vendita al prezzo di 13,52 euro. Dove? Ovviamente sullo store di Bezos.

Black Friday “Vendere tutto”: la storia di Jeff Bezos e Amazon

Un corposo volume da 336 pagine scritto da Brad Stone, giornalista statunitense, firma di Bloomberg e in passato del New York Times, profondo conoscitore delle realtà hi-tech americane che in altre pubblicazioni ha preso in esame anche Uber e Airbnb. Nel libro dedicato ad Amazon uno zoom sulla storia di quello che viene definito il suo “ambizioso, intraprendente, controverso fondatore”.

Per la prima volta, il reporter Brad Stone intervista dipendenti ed ex dipendenti di Amazon, i familiari di Bezos, e presenta ai lettori la storia di Amazon, con testimonianze dirette. “Vendere tutto” è la biografia dell’Internet company che ha piazzato una delle prime e più grandi scommesse sul Web e che ha cambiato per sempre il nostro modo di leggere e di fare shopping. È la storia dell’azienda che incarna la nostra epoca e un ritratto intimo e profondo dell’iconico imprenditore che l’ha fondata.

“Vendere tutto” non è un elogio. Anzi, Fa emergere alcune contraddizioni e lati meno conosciuti del gruppo così come del suo CEO e proprio per questo merita attenzione. È bene precisare che l’analisi si ferma al biennio 2013-2014, ciò nonostante copre un lasso di tempo sufficiente per comprendere cosa abbia consentito ad Amazon di intraprendere una rapida ascesa e al suo numero uno Jeff Bezos di diventare l’uomo più ricco al mondo. Al prezzo di 13,52 euro può valer la pena metterlo nel carrello, insieme a quelle altre offerte del Black Friday a cui non sapremo dire di no.