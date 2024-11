Black Friday: Microsoft 365 (15 mesi)+McAfee a prezzo stracciato

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 70% che oggi, per la Settimana del Black Friday su Amazon, propone l’abbonamento Personal a Microsoft 365 a un prezzo davvero stracciato, con 3 mesi in omaggio e il software McAfee Total Protection incluso per un anno intero. Vediamo perché conviene approfittare di quella che è a tutti gli effetti una vera e propria occasione d’oro.

Microsoft 365 e McAfee Total Protection: offerta Black Friday

M365 ha in dotazione i software Word, Excel, PowerPoint, Defender, Outlook, Editor, Clipchamp e OneNote, arricchiti dall’intelligenza artificiale di Copilot che semplifica ogni operazione, dalla scrittura dei testi alla creazione delle immagini. C’è anche OneDrive con 1 TB di spazio sul cloud per l’archiviazione dei file. Per quanto riguarda invece McAfee, è la soluzione ideale per tenere al sicuro computer, smartphone e tablet, grazie alla tecnologia antivirus integrata che impedisce l’azione di qualsiasi malware. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione.

Ricapitolando, in questo momento puoi acquistare l’abbonamento di 15 mesi (3 mesi sono in regalo) alla suite Microsoft 365, con licenza Personal, al prezzo finale di soli 47,99 euro. In più, hai in omaggio un anno di abbonamento a McAfee Total Protection per mettere al sicuro fino a 6 dispositivi. In entrambi i casi, riceverai i codici per l’attivazione direttamente tramite email dopo aver completato l’ordine, senza dover aspettare alcuna spedizione o consegna.

In occasione della Settimana del Black Friday di Amazon, fai un salto su amazon.it/blackfriday dove puoi trovare tutte le offerte proposte dall’e-commerce. Fino al 2 dicembre, su queste pagine ti guideremo invece attraverso le occasioni più interessanti relative alle categorie elettronica, dispositivi smart e informatica.