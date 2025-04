Thunderbird: in arrivo gli indirizzi email personalizzati

Thunderbird, lo storico client di posta elettronica open-source sviluppato da Mozilla, vuole dare direttamente filo da torcere a Gmail e Outlook con il lancio di un pacchetto di servizio piuttosto interessante e variegato che comprende anche e soprattutto la possibilità di usare degli indirizzi email personalizzati.

Thunderbird: indirizzi email personalizzati con il dominio “@thundermail.com”

A rivelare la cosa è stato, dopo l’annuncio relativo a Thunderbird Pro e Thundermail, il direttore di Thunderbird, Ryan Sipes, in un post recentemente condiviso nel gruppo di discussione Thunderbird Planning. Tra i servizi previsti figurano strumenti per la pianificazione di appuntamenti, soluzioni per la condivisione di file e funzionalità di intelligenza artificiale denominate Thunderbird Assist.

È stato comunicato che Thunderbird offrirà altresì la possibilità di creare indirizzi email personalizzati usando il dominio “@thundermail.com”. È prevista pure la possibilità di sottoscrivere un abbonamento di tipo premium, con accesso esclusivo ad alcune delle funzionalità di cui sopra. È noto già che gli abbonati, se lo vorranno, potranno avere un indirizzo di posta elettronica con il dominio “@tb.pro”.

Da tenere presente che non è dato sapere quando questi nuovi servizi saranno attivati, ma pare che il progetto sia ancora in una fase intermedia e che bisognerà attendere un po’.

Nel post, Sipes ha detto “È mia convinzione che tutto questo avrebbe dovuto far parte dell’universo Thunderbird dieci anni fa. Ma è meglio tardi che mai.” Saranno affrontate anche alternative popolari a Gmail, come ProtonMail e FastMail, ma con l’aumento generale della sfiducia nelle Big Tech e le preoccupazioni sulla privacy, forse non è un malore avere un maggior numero di opzioni tra cui poter scegliere.