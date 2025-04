Mozilla annuncia Thunderbird Pro e Thundermail

Da ieri è disponibile la versione 137 di Thunderbird per Windows, macOS e Linux. Mozilla ha pianificato il lancio di interessanti novità per contrastare il dominio di Google e Microsoft. Sono servizi web open source denominati Thunderbird Pro, uno dei quali è Thundermail.

Dettagli su Thunderbird Pro e Thundermail

Ryan Sipes, Managing Director of Product di MZLA Technologies Corporation (sussidiaria di Mozilla Foundation che sviluppa Thunderbird), ha evidenziato che molti utenti preferiscono utilizzare i servizi di webmail, come quelli offerti da Google e Microsoft, invece di installare un client desktop. Queste piattaforme sono però closed source e ostacolano l’interoperabilità.

Mozilla vuole quindi offrire alternative open source al 100%. I primi tre servizi web, parte di Thunderbird Pro, sono Send, Appointment e Assist. Thunderbird Send è il successore di Firefox Send (abbandonato nel 2020), quindi permette la condivisione cifrata di file di grandi dimensioni.

Thunderbird Appointment è un tool per la pianificazione di eventi o meeting (attualmente disponibile in beta). Thunderbird Assist è invece un servizio sperimentale che offre funzionalità di intelligenza artificiale nelle email. I modelli AI vengono eseguiti sul dispositivo.

Infine c’è Thundermail. Si tratta di un servizio di email hosting basato su Stalwart Mail Server che supporta i protocolli JMAP, IMAP4, POP3 e SMTP. Gli utenti potranno richiedere account Thundermail e domini personalizzati.

Tutti i servizi inclusi in Thunderbird Pro saranno a pagamento. È previsto un modello freemium, quindi verrà offerta una versione gratuita con alcune limitazioni, come un numero inferiore di indirizzi email per Thundermail e meno spazio di storage per Thunderbird Send.