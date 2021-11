Black Friday Microsoft: -50% su Office, Surface e Xbox

Anche su Microsoft Store ha preso il via il periodo dello shopping online più caldo dell'anno: quello del Black Friday. Il negozio ufficiale del gruppo di Redmond propone forti sconti fino al 50% (e oltre come vedremo a breve) sull'intera gamma di prodotti software e hardware, un'occasione di cui approfittare anche per farsi trovare pronti all'appuntamento con il 2022, allungando le mani su una licenza a prezzo fortemente ridotto o su un nuovo dispositivo per lavorare, studiare o rilassarsi.

Microsoft Store: il Black Friday è già iniziato

Un esempio? La spesa per il pacchetto Office Home & Student 2021 con Word, Excel, PowerPoint, Outlook e 1 TB su OneDrive per lo storage dei file crolla del 34%, mentre centinaia di giochi Xbox in versione digitale sono acquistabili addirittura a metà prezzo. Rimanendo in territorio videoludico, i primi tre mesi di Games Pass per PC sono accessibili a solo 1 euro e per alcuni accessori gaming si arriva fino al -70%.

Meritano di essere segnalati anche gli sconti sulla gamma Surface, suggeriti a chi sta cercando un nuovo laptop o tablet da dedicare alla produttività oppure allo studio. Eccoli nel dettaglio.

Non è tutto: si arriva poi fino a -30% su periferiche come mouse, tastiere e cuffie. Tutte le altre offerte del Microsoft Store per il Black Friday sono raccolte in una pagina dedicata.