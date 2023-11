Black Friday: migliori stufette a basso consumo in offerta

Il grande freddo sta iniziando a farsi sentire in tutta Italia, con un abbassamento generale delle temperature. Fortunatamente, il Black Friday può tornare utile per combatterlo, permettendo di affrontare al meglio l’inverno ormai alle porte, con alcune offerte dedicate su stufette e termoventilatori a basso consumo. Ne proponiamo alcune disponibili in questo momento.

Stufette a basso consumo in sconto al Black Friday

Iniziamo con un marchio leader del mercato: De’Longhi. La promozione di oggi sul termoventilatore con tecnologia ceramica, due livelli di potenza e protezione antigelo lo rende la scelta ideale per riscaldare ogni stanza. È adatto ad ambienti fino a 55 metri quadrati.

Design ricercato per il prodotto di Midea con timer, modalità Eco, due livelli di temperatura e potenza fino a 2.000 W. È in offerta a -29% rispetto al prezzo di listino.

Il modello IMAYCC è in sconto per il Black Friday ed è dotato di telecomando, protezione antiribaltamento e tre modalità. Adatto a casa e ufficio, è fornito con un telecomando per controllarlo comodamente dalla distanza.

Solo 1 Kg di peso, telecomando e tre modalità di funzionamento per quella di Mubarek, oggi in offerta su Amazon.

Chiudiamo l’elenco con un prodotto non in sconto, ma già di per sé molto economico: è il termoventilatore DreiWasser con livello di caldo regolabile proposto a soli 14,99 euro.

