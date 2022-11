Black Friday: Mini PC a 99 euro, Intel e W10 Pro

Crolla il prezzo di BMAX MaxMini B1 Plus nella Settimana del Black Friday: solo 99 euro per un Mini PC competo di tutto ciò che serve per la produttività di base, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro, con licenza ufficiale Microsoft e possibilità di passare a Windows 11.

BMAX MaxMini B1 Plus: l’affare del Black Friday

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Celeron N3350, GPU Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM LPDDR4, 64 GB di memoria interna eMMC (con possibilità di espansione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, lettore microSD, porte USB 2.0 e 3.0, slot Ethernet, jack audio, uscite video VGA e HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Le dimensioni di BMAX MaxMini B1 Plus sono davvero compatte: solo 120x120x26 millimetri, così da poterlo trasportare anche in tasca. Inclusi nella confezione anche un cavo HDMI e la staffa metallica per montarlo dietro al monitor. Tutto questo al prezzo di soli 99 euro grazie alla Settimana del Black Friday su Amazon.

Dai uno sguardo a tutte le altre offerte proposte dallo store nella sezione dedicata: ci sono buone occasioni in tutte le categorie, anche per chi desidera portarsi avanti con i regali in vista del Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.