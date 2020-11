Black Friday: mini PC Intel Atom a soli 100 euro

Se siete alla ricerca di un PC che vi permetta di lavorare e studiare, spendendo il meno possibile, il Black Friday di Amazon offre un’interessante soluzione. Si tratta di un mini PC fanless, in grado di gestire in maniera ottimale il pacchetto Office, perfetto per lo smart working e la didattica a distanza: il Beelink BT3PRO.

Beelink BT3PRO: caratteristiche tecniche

Il PC è equipaggiato con un processore Intel Atom X5-Z8350 con ben 4 core per una frequenza massima di 1,92GHz. Questo è accompagnato da 4GB di memoria RAM e 64GB per l’archiviazione. Si tratta di una configurazione discreta, senza troppe pretese, ma perfetta per svolgere le operazioni di base come l’elaborazione di documenti, piuttosto che la fruizione di contenuti multimediali. Ottimo anche per l’intrattenimento con servizi quali Netflix, Prime Video o YouTube.

Dal punto di vista della connettività troviamo tutto ciò di cui possiamo avere bisogno. Quattro porte USB (di cui una 3.0), una porta RJ45, un jack combinato per cuffie e microfono, un’uscita HDMI ed una VGA. Proprio per quanto riguarda queste ultime due, è possibile sfruttarle simultaneamente ed ottenere così una configurazione a due monitor. Non mancano Bluetooth e Wi-Fi dual band per le connessioni senza fili. A circa 100 euro su Amazon, con oltre 30 euro di sconto, si tratta di un buon compromesso tra prezzo e prestazioni. Per chi desidera un dispositivo piccolo ed economico, che permetta di svolgere tutte le attività che richiedono necessariamente un computer, è la scelta ideale. Meglio affrettarsi però, l’offerta scadrà tra 5 ore.