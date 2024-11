Black Friday: il Mini PC Lenovo è imperdibile a QUESTO PREZZO

Non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon per il Black Friday che propone Lenovo ThinkSmart Core in forte sconto. Metti sulla tua scrivania il Mini PC approfittando del coupon che ne taglia il prezzo. Le sue caratteristiche hardware lo rendono perfetto per la produttività e ha in dotazione Office Professional 2021 per la creazione e la gestione dei documenti con Word, Excel, PowerPoint e gli altri software del pacchetto.

Super sconto sul Mini PC di Lenovo: è ThinkSmart Core

Potente e compatto, integra il processore Intel Core i5-1145G7E con chip grafico Intel Iris Xe, affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Sono presenti anche la connettività Wi-Fi 6, Bluetooth ed Ethernet oltre alle porte porte USB 3.2 Type-A e USB-C, senza dimenticare tre uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 341 euro, il Mini PC di Lenovo (modello Lenovo ThinkSmart Core) è un affare da cogliere al volo. Devi solo attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto e metterlo sulla tua scrivania. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista già entro domani.

