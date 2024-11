Black Friday: -510€ per il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra

Le unità disponibili sono limitate: non lasciarti sfuggire il super sconto di 510 euro sulla versione 12/256 GB di Samsung Galaxy S24 Ultra. Grazie alla Settimana del Black Friday su Amazon, lo smartphone top di gamma ha raggiunto il suo prezzo minimo storico. Attenzione, il sold out è dietro l’angolo, considerando quanto sia conveniente la promozione, non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba.

Samsung Galaxy S24 Ultra al minimo storico

Ha in dotazione un display QHD+ da 6,8 pollici con pannello Dynamic AMOLED 2X, una fotocamera posteriore principale da 200 megapixel e una batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata. Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Non manca il supporto nativo all’intelligenza artificiale della suite Galaxy AI per operazioni come le traduzioni in tempo reale, la ricerca dei contenuti, la creazione rapida delle note, la correzione delle immaginoi e molto altro ancora. Per l’elenco completo delle specifiche tecniche e delle funzionalità integrate, dai uno sguardo alla scheda completa.

Grazie allo sconto di 510 euro applicato in automatico (non servono coupon) puoi acquistare storico nella versione 12/256 GB e nella colorazione Titanium Gray al prezzo minimo storico di 989 euro invece di 1.499 euro come da listino ufficiale. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani. La confezione include il caricatore da 25 W.

