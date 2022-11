Black Friday: monitor curvo HUAWEI MateView GT a -200€

Oggi, in occasione del Black Friday, il monitor gaming curvo più venduto su Amazon è protagonista di un’offerta davvero imperdibile: il modello HUAWEI MateView GT può essere acquistato approfittando di uno sconto di 200 euro rispetto al listino.

HUAWEI MateView GT: l’offerta sul monitor gaming curvo

Con una diagonale da 27 pollici e risoluzione 2560×1440 pixel, supporta la frequenza di aggiornamento a 165 Hz e la tecnologia HDR. Il raggio di curvatura del pannello è 1500R e dispone della certificazione TÜV Rheinland a conferma della sua qualità. Ha in dotazione slot USB-C, HDMI 2.0 e DisplayPort. Se hai bisogno di altre informazioni le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento e finché durerà l’offerta proposta oggi da Amazon per il Black Friday, il monitor gaming curvo MateView GT di HUAWEI è acquistabile al prezzo di soli 199 euro invece di 399 euro come da listino, con uno sconto di ben 200 euro. Un vero affare, considerando le sue caratteristiche e funzionalità.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita per chi lo ordina subito: verificare le tempistiche di consegna, immaginiamo che la richiesta sia elevata.

