Black Friday: mouse gaming Logitech in forte sconto

In questa settimana del Black Friday, Amazon offre naturalmente moltissimi prodotti dedicati ai videogiocatori. In questo caso abbiamo raccolto i mouse da gaming Logitech che il portale di e-commerce propone a prezzi semplicemente strepitosi. Parliamo di tre mouse in grado di soddisfare ogni esigenza, sia di prezzo che di funzionalità: Logitech MX518 Hero, Logitech G305 Wireless e Logitech G502 Hero Special Edition.

Mouse gaming Logitech in offerta: caratteristiche tecniche

Logitech MX518

Il Logitech MX518 rappresenta la scelta ideale per chi ha come priorità il rapporto qualità/prezzo. Partendo dal sensore, questo offre il top di gamma della società svizzera: l’Hero da 16.000 dpi. Questo permette di personalizzare la sensibilità del mouse attraverso il software GHub. Presenta ben 7 tasti programmabili, tra cui due dedicati all’aumento o diminuzione della risoluzione. Al prezzo di 29,99 euro su Amazon rappresenta una scelta perfetta per chi cerca la massima precisione, ad un prezzo decisamente contenuto.

Logitech G305 Wireless

Il G305 Wireless rappresenta uno dei mouse più apprezzati per quanto riguarda i modelli senza fili. La ragione riguarda non solo il prezzo, piuttosto contenuto, ma anche il design. Questo infatti riprende le forme del Logitech G Pro, utilizzato in ambiente professionale dai giocatori internazionali di eSport. Il sensore anche in questo caso è l’Hero, bloccato però a 12.000 dpi. La ragione è la salvaguardia della batteria, in grado di offrire infatti 250 ore di utilizzo. Il mouse offre anche una memoria integrata che permette di salvare i profili, in modo da poterlo utilizzare su PC diversi senza la necessità di riconfigurarlo. Chiudono il cerchio i 6 pulsanti programmabili e la compatibilità con GHub; tutto questo rende il G305 una delle migliori soluzioni per chi cerca un mouse wireless ad elevate prestazioni, ad un prezzo ragionevole. Al prezzo di 29,99 euro su Amazon, è sicuramente un ottimo affare.

Logitech G502 Hero Special Edition

Il G502 è il mouse più venduto di sempre di Logitech, ed i motivi sono diversi. Partendo dal design, che presenta una forma ergonomica studiata per ridurre l’affaticamento anche dopo lunghissime sessioni di gioco. Il mouse presenta ben 11 tasti programmabili attraverso il software GHub, posizionati in modo da garantire un facile accesso. Una delle caratteristiche più interessanti del mouse è l’infinite scroll, che permette di liberare la rotellina per ottenere uno scrolling continuo. Il sensore utilizzato anche in questo caso è l’Hero, top di gamma dell’azienda da 16.000 dpi. Tuttavia vi segnaliamo che di recente, proprio il G502 ha ricevuto un aggiornamento che porta la risoluzione del sensore a ben 20.500dpi. Ma qual è il prezzo? Amazon propone la Special Edition con rifiniture bianche, all’incredibile prezzo di 35,99 euro, il prezzo più basso mai visto per questo modello. Questo è senza dubbio uno degli affari che segnerà il Black Friday 2020 di Amazon.