Black Friday: mouse Logitech per la produttività

La settimana del Black Friday su Amazon è partita, e nella valanga di promozioni che il portale offre spiccano senza dubbio quelle di Logitech. In particolare in questo articolo ci concentreremo sui mouse dedicati alla produttività, proposti con sconti davvero incredibili. Sono ben quattro i mouse in questo caso, in grado di soddisfare ogni esigenza di budget: Logitech M100, Logitech M185 Wireless, Logitech M590 Wireless, Logitech MX Master 2S Wireless.

Mouse Logitech in offerta: caratteristiche tecniche

Logitech M100

Si tratta di uno dei mouse più venduti di sempre per il suo rapporto qualità/prezzo. Un dispositivo estremamente semplice quanto funzionale. L’M100 è un mouse cablato che presenta i due classici tasti destro e sinistro e la rotellina, nulla di più. La caratteristica di spicco di questo mouse è sicuramente il sensore ottico che raggiunge i 1000 dpi. Questo è in grado di offrire grande precisione, ad un prezzo decisamente irrisorio. Al costo di soli 6,99 euro su Amazon, l’M100 rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un mouse di qualità, spendendo il meno possibile.

Logitech M185 Wireless

Il Logitech M185 rappresenta uno dei mouse più apprezzati di Logitech. Anche in questo caso troviamo il punto di forza nel suo rapporto qualità/prezzo. Come per l’M100 ritroviamo un sensore ottico da 1000 dpi, ragione per la quale la precisione è garantita. In questo caso però il formato è decisamente più compatto, pensato per chi lavora prevalentemente in mobilità. Forma e peso sono concepiti per rendere il mouse facilmente trasportabile. Al prezzo di 9,99 euro su Amazon è senza dubbio la scelta perfetta per chi vuole un buon mouse wireless, al prezzo più basso.

Logitech M590 Wireless

In questo caso parliamo di una delle proposte migliori per la produttività, ad un prezzo piuttosto contenuto. L’M590 di Logitech presenta un doppio funzionamento senza fili, attraverso il dongle in dotazione o attraverso il Bluetooth. Una delle caratteristiche più rilevanti è la possibilità di gestire due diversi computer simultaneamente, senza la necessità di riconnettere il mouse grazie a Logitech Flow. A questo si aggiungono ben 7 tasti programmabili attraverso il software di Logitech. Al prezzo di 26,99 euro su Amazon, è un’ottima alternativa per chi ha elevate esigenze, ma non vuole spendere le cifre astronomiche dei top di gamma per la produttività.

Logitech MX Master 2S

Chiude il cerchio uno dei migliori mouse per la produttività mai sviluppato, il Logitech MX Master 2S. A caratterizzare questo dispositivo ci pensa prima di tutto il design ergonomico, sviluppato per offrire il massimo comfort anche dopo lunghe sessioni di lavoro. In questo caso il sensore utilizzato è il Darkfield 4000 dpi, ed è possibile naturalmente personalizzare la sensibilità dal software così come i tasti. Il fiore all’occhiello di questo mouse è sicuramente la seconda rotellina laterale. Questa può essere personalizzata, attribuendogli funzioni diverse, dallo scorrimento orizzontale, alle scorciatoie. Anche in questo caso Logitech Flow permette di gestire due computer diversi simultaneamente, grazie alla doppia modalità wireless/bluetooth. La batteria è integrata, e garantisce 70 giorni di utilizzo con una singola ricarica, mentre la ricarica veloce permette un giorno di utilizzo dopo soli 3 minuti di ricarica. Si tratta di uno dei mouse più apprezzati in ambito produttivo, che al prezzo di 59,99 euro su Amazon, si rivela un ottimo affare per chi ha bisogno di elevata qualità ed efficienza.