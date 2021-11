Come acquistare regali su Amazon e non farsi scoprire: guida completa

Il problema è comune: come acquistare un regalo di Natale su Amazon in segreto, senza che in famiglia nessuno apra la porta nel momento in cui arriverà il corriere per la consegna? Si può nascondere il pacco in tempo soltanto nel caso in cui si fosse soli a casa (uno dei vantaggi dello smart working) al momento della consegna. In caso contrario come poter fare tutto in segreto, senza farsi notare e senza farsi scoprire? Come poter acquistare in anticipo un regalo di Natale senza che altri lo aprano prima del tempo?

Un modo c'è e può essere estremamente semplice.

Nascondi il pacco con gli Amazon Hub

Gli Amazon Hub sono punti di ritiro dove i clienti del gruppo possono far spedire i pacchi acquistati. In queste location è possibile passare a ritirare il pacco non appena possibile, senza che nessuno possa notare la cosa. Gli hub (ivi compresi i cosiddetti “locker”) sono stati pensati per coloro i quali sono fuori tutto il giorno e si troverebbero in difficoltà nell'organizzare un ritiro con il Corriere. In occasione del Natale la loro utilità raddoppia perché sono esattamente queste (insieme a compleanni e altre ricorrenze) le occasioni in cui più è utile evitare di far arrivare un pacco a casa. Non è previsto alcun costo aggiuntivo: il servizio è completamente gratuito.

Quando il pacco sarà pronto per il ritiro ti verrà inviata una notifica. Hai 3 giorni per ritirare il pacco da un Locker (punto di ritiro self-service) e 7 giorni da un Counter (punto di ritiro assistito). Se non sei in grado di ritirare il pacco entro questo lasso di tempo, verrà restituito e il tuo acquisto ti sarà rimborsato completamente.

Gli Amazon Hub disponibili in Italia sono oltre 900, per una rete in costante ampliamento. Si possono trovare i riferimenti più vicini alla propria abitazione cercandoli sull'apposita mappa, qui. Sulla medesima pagina è possibile aggiungere il proprio hub preferito alla rubrica, così da poter utilizzare più volte nel tempo questo indirizzo per le consegne non a domicilio.

Nascondi gli ordini su Amazon

Una volta messa al sicuro la spedizione, bisogna anche fare in modo che nessuno possa vedere l'acquisto tra gli ordini. Tutto ciò è possibile semplicemente nascondendo l'ordine relativo al regalo acquistato, celandolo alla vista di occhi indiscreti e garantendo massima sicurezza alla sorpresa.

Per nascondere l'ordine è sufficiente andare sulla pagina “I miei ordini”, individuare l'ordine e quindi cliccare su “Nascondi ordine”. Così facendo l'ordine non scompare, ma resta semplicemente nascosto e invisibile. L'operazione è chiaramente invertibile in qualsiasi momento:

Per visualizzare gli ordini nascosti, entra ne Il mio account e, sotto “Cronologia Ordini”, seleziona Visualizza ordini nascosti. Se desideri che il tuo ordine torni a essere incluso nella Cronologia ordini, clicca su Mostra ordine.

Ora sei pronto ad approfittare del lungo Black Friday di Amazon: potrai acquistare i regali per mogli, figli e fidanzati senza che nessuno possa notare la cosa o che si possa rovinare la sorpresa prima del tempo.