Il Black Friday di NordVPN è già iniziato: -74% e 3 mesi gratis

Da calendario, all’appuntamento con il Black Friday manca ancora più di un mese, ma quello di NordVPN è già iniziato: 74% di sconto e 3 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento biennale. È tutto ciò di cui hai bisogno per navigare protetto e sicuro fino all’inizio del 2028, con un forte risparmio. Vediamo cosa rende l’offerta un’occasione da cogliere al volo.

La super offerta di NordVPN per il Black Friday

Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate. Ognuna include funzionalità specifiche per la cybersecurity: dal blocco dei malware a quello delle pubblicità, dal gestore delle password al Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account. A queste caratteristiche si aggiungono 1 TB di spazio per l’archiviazione crittografata dei dati sul cloud e l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da furto d’identità e truffa informatica. Inoltre, puoi utilizzare la VPN su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea tra smartphone, tablet, computer e altro. Scopri di più nella pagina dedicata.

Poter contare su una VPN certificata e affidabile consente di tutelare la privacy e i dati personali in qualsiasi situazione e ambito, anche quando si è in viaggio e si accede a internet attraverso le reti Wi-Fi pubbliche come quelle di aeroporti, ristoranti e hotel. Ancora, la politica no-log assicura che nessuna informazione sia mai salvata né condivisa.

Gestita da Nord Security, è una Virtual Private Network composta da migliaia di server distribuiti in 164 città di tutto il mondo. Scegli quello che vuoi, connettiti e ottieni subito un indirizzo IP localizzato in quel territorio. In questo modo potrai navigare in modo anonimo nascondendo la tua provenienza reale, aggirare ogni forma di censura ed evitare i blocchi nell’accesso ai contenuti, per soli 2,99 euro al mese.