Black Friday: notebook Lenovo pronto all'uso a 219€

Ci siamo: su Amazon è arrivato il Black Friday e offerte come quella per il notebook Lenovo IdeaPad 1 al prezzo di soli 219 euro lo certificano. È un portatile adatto a lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero. I punti di forza? Un comparto hardware evoluto, il design con profilo sottile (17,9 mm di spessore) e un anno di abbonamento incluso a Microsoft 365 con Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e tutti gli altri software del pacchetto.

Black Friday: il notebook Lenovo IdeaPad 1 è un affare

Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft così da poter ricevere ogni aggiornamento distribuito. Ecco le specifiche tecniche integrate: schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, processore Intel Celeron N4020 con GPU, 4 GB di RAM, unità SSD PCIe 3.0 da 128 GB per lo storage, connettività wireless Wi-Fi 6 e Bluetooth, webcam con microfono e chiusura fisica per la privacy, tastiera italiana, ampio touchpad e porte per il collegamento delle periferiche. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gestita dalla logistica di Amazon oltre che sulla consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Al prezzo finale di soli 219 euro, il notebook Lenovo IdeaPad 1 è un affare da cogliere al volo, considerando le caratteristiche appena elencata. Per quanto riguarda il design, la colorazione è Abyss Blue, quella elegante e discreta mostrata in queste immagini.

Quale occasione migliore del Black Friday per fare shopping, risparmiando, anche in vista delle festività? Nella pagina dedicata sull’e-commerce è possibile trovare le opportunità migliori, anche per portarsi avanti con i regali di Natale. Per gli eventuali resi ci sarà poi tempo fino al 31 gennaio.

